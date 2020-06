Pereyra: "Me llamó un alto funcionario y me dijo vas a tener visitas"

El titular del sindicato Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, adelantó que se presentará como querellante en la causa en la que se investigan espionaje y extorsiones, conocidas como caso D'Alessio, porque dijo haber sido víctima de esos delitos durante durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri cuando era senador por el MPN. Dentro de esas maniobras involucró especialmente al diario RÍO NEGRO y su periodista Ítalo Pisani. Aseguró que un funcionario nacional le advirtió del allanamiento y que un fiscal neuquino "recibió órdenes" de la exminista Patricia Bullrich.

En una entrevista con el programa El Infiltrado del canal C5N aseguró que "no le sorprendió" las derivaciones sobre prácticas de espionaje por las que se investigan a funcionarios del exgobierno nacional. "Era el poder político y no el judicial", expresó.

En uno de los pasajes más contundentes de sus declaraciones aseguró que un funcionario de Macri le avisó que lo allanarían. "Me llamó un alto funcionario del Estado nacional, porque tenemos amistad, y me dijo: Guille, la semana que viene tenés visitas y cortó. Gracias, le dije y me di cuenta que venía el allanamiento", dijo.

Pereyra hizo referencia al operativo que encabezó, en diciembre 2017, el fiscal Pablo Vignarolli tras una investigación que publicó RÍO NEGRO sobre una triangulación de servicios que utilizó el sindicato para sostener los salarios de la cúpula gremial. "Se llevaron computadoras y documentos que lo tuvieron un año y medio", dijo el sindicalista que luego, a findes de 2019, fue sobreseído por ese proceso.

Pereyera no dio más datos sobre el nombre del funcionario con el que dijo tener amistad y cuando lo consultaron si se trataba de un exministro respondió: "puede ser". Sin embargo contó un viaje que realizó a Houston junto a Macri y los exministros Juan José Aranguren y Francisco Cabrera, para presentar Vaca Muerta, donde el exmandatario le preguntó si conocía la actividad lechera y al líder del sindicato, Atilra, Héctor Ponce. "Cuando le digo que lo conozco me responde ‘a ese tipo yo lo voy a meter preso’ y me cuenta que le parecía una locura que las empresas hicieran aportes a los gremios. Ahí le dije que nosotros también teníamos y que era de lo más común”, aseguró.

Me llamó un alto funcionario del Estado nacional, porque tenemos amistad, y me dijo: Guille, la semana que viene tenés visitas y cortó". Pereyra sobre la filtración que le hizo un ministro nacional de Macri.

Pereyra se esforzó por asegurar que "nunca" fue macrista y relató las leyes que no acompañó del Ejecutivo. "No no vote leyes que afectaron a los trabajadores. Es cierto que había buena relación, pero no soy macrista", dijo y volvió a insistir que la adenda laboral, firmada con Macri, no fue una flexiblización para los trabajadores petroleros pese a que recortó los salarios de los operarios.

Sobre las publicaciones de RÍO NEGRO

"Lo viví y lo padecí", respondió Pereyra consultado sobre la existencia de un mecanismo para espiar funcionarios y dirigentes. "Invento de causas y espionaje. Pero para inventar una causa tiene que haber varias personas, los que hacen la difusión y después hacen funcionar a la justicia, jueces que son adictos a ese gobierno y que todo formaba un equipo", relató.

Dijo que "hubo un equipo" para "perseguirlo" a él y se refirió a una serie de investigaciones publicadas por RÍO NEGRO. "Un equipo formado por periodistas del Diario Río Negro. Italo Pisani, periodista del Diario Río Negro, empezó con artículos de denuncia hacia el sindicato y hacia mi persona", lanzó.

También se refirió al periodista radial Carlos Eguía, conductor de un ciclo matutino, y dijo que inició acciones legales porque "con toda desfachatez llegó hasta decir que la familia Pereyra era una cueva de delincuentes".

Un fiscal de la provincia

Entre las declaraciones más llamativas, el exsenador dijo que "se está investigando a un fiscal de la provincia de Neuquén".

Relató que "en un viaje que realizó al exterior se entrevistó con (la exministra de Seguridad) Patricia Bulrich donde recibió órdenes para procesarme. Después vino el allanamieno donde se llevaron todo computadoras y las tuvieron casi un año y medio".

De nuevo no dio precisiones sobre la persona a la que se refería y adjudicó el ataque a sus distanciamiento final con el gobierno de Macri por "no votar la reforma previsional". "No era el poder judicial era el poder político", graficó.

Finalmente señaló que pidió a sus abogados presentarse como querellante en la causa D'Alessio porque hay "una carpeta donde figuro yo como investigado".