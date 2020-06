Pérez Estevan: “No permito que se estigmatice a la Policía por 20 casos”

¿Cómo se explica lo ocurrido con las fuerzas policiales, inespereado foco del covid en algunas ciudades de la provincia? ¿Han cumplido con las medidas preventivas y uso de equipos de protección personal, o falta equipamiento de protección?

Ante las preguntas de RÍO NEGRO, el ministro de Seguridad Gastón Pérez Estevan explicó que, “en principio es una cuestión de epidemiología” por lo que poco podía responder.

Aún así, opinó que se trata de un “trabajo” y un “servicio esencial” del Estado, con el “riesgo que asume el policía”.

Advirtió, sin embargo, que “no hay que generalizar, porque la irresponsabilidad es solo de algunos”, de modo que no debe responsabilizarse a la Policía.

Subrayó que “hay 7.000 policías trabajando y hay 20 infectados. Si hubiera irresponsabilidades, no es la Policía, son una o dos personas que trabajan en la fuerza”.

Añadió: “Sería bueno que el diario averigüe todo el trabajo que se hace en términos de desinfección por parte de la institución, todo el trabajo que se hace desde el Ministerio (de Salud) en la entrega de elementos de bioseguridad a la Policía, todas las capacitaciones que hace Salud a todas las comisarías de la provincia” que permiten “que hoy, en lugar de tener 20 policías con positivo, no tengamos 3.000”.

Para Pérez Estevan,“si hay cuatro efectivos que hicieron una macana en Las Perlas, no es la institución”. Prometió para los infractores “actuaciones (sumarios)”.

Pidió no confudir “infectados con los aislados (hay 100 en total, 70 en Roca)”. Aseguró que esto “no afecta la capacidad operativa de la fuerza”.

"Peligroso estigmatizar"



Insistió que es “peligroso estigmatizar a la fuerza y no lo voy a permitir. Guarda con creer que la policía acá es el perro negro de todo esto, no nos confundamos, no sé qué otro organismo tiene 8.900 personas en la calle. La realidad: son los únicos que, mientras uno mira televisión, ellos están trabajando. No se puede generalizar. Están trabajando por el mismo sueldo, 24 por 24 (horas).

Remarcó que “en términos proporcionales (los contagios en la fuerza detectados) no afectan ni la capacidad operativa de la Policía, ni la fuerza operativa. Se trata de personas que también se infectan porque es personal esencial”.

En Roca, son varios los uniformados afectados. Desde el equipo de infectólogos del hospital roquense dijeron: “Interpretan que no se van a contagiar, hacen reuniones para festejar un cumpleaños, comparten el mate con compañeros, no usan el barbijo y se relajan”.