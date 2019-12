Perros humanos

Neuquén

Con tanta polémica que hay con respecto a los perros -llámese pirotecnia, maltratos, etc.-, se me ocurre pensar en que hace miles de años domesticaron (el hombre) a los pichichos; y, por supuesto, si estuviesen en libertad en su hábitat natural no tendrían los problemas que tienen hoy.

Muchos viven hacinados en un casa o departamento, y dependen de sus dueños para comer y salir a pasear cada tanto. Que los castran o esterilizan…

Demos vuelta la historia, supongamos que domestican al ser humano (los perros o cualquier otro animal), que el hombre en sentido genérico depende de alguien para que le dé de comer y lo saque a pasear, que se tenga que quedar solo casi todo el día, que lo castren o esterilizen, etc… por supuesto que ese ser humano cada vez que vea a su dueño le hará festejos, lo mimará y demás con tal de que le den de comer o los saquen a pasear.

Además habría miles de negocios en venta de comidas especiales con distintos preparados (muy alejados de lo natural), los llevarían a pasear con las manos atadas para que no le peguen a nadie, etc.

Después de esta reflexión un tanto utópica, me detengo a pensar: ¿serán felices los perros que viven en casas o departamentos, que pasan la mayor parte del tiempo solos y que, como relaté anteriormente, hacen todo lo que hacen -mover la cola, saltar, etc.- para poder comer y que los saquen a pasear cada tanto?

Hernán Caire DNI 5.262.288

