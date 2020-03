Petroleras del mundo recortan presupuesto

El desplome del precio internacional del petróleo y la caída en la demanda obligó a varias compañías a ajustar sus presupuestos para el resto del año y los recortes llegaron hasta las empresas más grandes y fuertes del mercado.

Marathon Oil, una petrolera de Estados Unidos, anunció que hará un recorte de presupuesto de US$ 500 millones de dólares e invertirá un total US$ 1900 millones de dólares. Sus acciones cayeron un 47% el primer día negro de cotizaciones.

La gigante ConocoPhillips fue una de las primeras grandes en comunicar su recorte. En detalle, la petrolera publicó un recorte total de US$ 2200 millones para mitigar el impacto.

Chevron, la otra grande de Estados Unidos, comunicó un recorte de gastos de US$ 4000 millones y también que dejará en stand by su plan de recompra de acciones de US$ 5000 millones.

El recorte de ExxonMobil también será importante. Para este año la petrolera planeaba invertir US$ 33.000 millones y anunció un ajuste aproximado de US$ 3300 millones.

BP, la ex British Petroleum, no dio mayores detalles, pero sus directivos aseguraron que el recorte será cercano al 20% y puede ser “superior”.

La angloholandesa Shell anunció un ajuste significativo en sus inversiones. Inicialmente, su Capex para el 2020 iba a ser cercano a los US$ 25.000 millones y ahora, luego de los retoques, no superará los 20.000 millones. Planean también recortar entre US$ 3000 y 4000 millones sus costos operativos.

La firma empleará un plan de recompra de acciones de US$ 1000 millones y anunció que avanzará con la venta de activos por US$ 10.000 millones.

La francesa Total también empleará un recorte de US$ 3000 millones de su presupuesto para Capex, y otros US$ 800 millones de sus gastos operativos. Además, la petrolera anunció que suspendió su plan de recompra de acciones por 2000 millones dólares.