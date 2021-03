Petroleros avanza con el pedido de modificar la adenda de Vaca Muerta

Durante su estadía en Buenos Aires, los directivos del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se reunieron con las cámaras empresariales del sector para avanzar con el pedido de modificación de la adenda de Vaca Muerta. El encuentro se realizó en paralelo a las negociaciones paritarias que llevan adelante todos los gremios del país con las cámaras.

Tal y como adelantó este medio, el sindicato busca aumentar las dotaciones de personal en el campo porque argumenta que cuando se firmó la adenda en 2017, los diseños de pozos de las petroleras eran otros y requerían menor esfuerzo. Hoy con el objetivo de abaratar costos las empresas lograron acelerar procesos y hacer más en menos tiempo.

Pero ese no es el único pedido por esto es que las partes acordaron crear una mesa de trabajo con los equipos técnicos y abogados para diseñar las modificaciones. Otro de los temas que planteó el gremio tiene que ver con los temas de salud y las tareas de los enfermeros en el campo.

“El convenio no especifica el rol de los enfermeros. No está reglamentada la forma de trabajar, y en este caso hay empresas que no pagan horas extra a pesar de que están forma permanente en el campo, otras que sí lo hacen, otras que pagan ítems especiales, no puede ser que esté todo anarquizado”, expresó el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, en diálogo con este medio.

El gremialista aseguró que cuando se realizan licitaciones algunas empresas quedan afuera por tener salarios más altos que otras y esto deja fuera de las compulsas muchas empresas. “Hay que poner igualdad de condiciones y emparejar hacia arriba”, señaló Pereyra.

Si bien es un trabajo que el gremio lleva en paralelo a las negociaciones salariales, no descartan que en el acuerdo final que se homologue en el ministerio de Trabajo de Nación se incluyan algunos puntos vinculados a la modificación de la adenda Vaca Muerta.