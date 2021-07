Pfizer no es la única vacuna para niños contra el coronavirus y en Neuquén explicaron por qué

Aun no se aplican vacunas contra el coronavirus en Argentina. Foto: archivo Oscar Livera

Argentina no tiene aún ninguna vacuna que esté aprobada para la población pediátrica, aunque sí se analiza que se comience a aplica Sinopharm en niños y niñas de entre 3 y 17 años. Pfizer es el otro laboratorio cuya vacuna puede aplicarse en niños de entre 12 y 17 años, pero aún no llegó al país. Hasta el momento en Neuquén, la campaña de vacunación se realiza desde los 18 años en adelante. El director de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira explicó cómo es el proceso de la habilitación para que las vacunas puedan aplicarse en menores de edad

El encargado de la campaña de vacunación en Neuquén explicó en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3) que "todo producto de investigación en salud", lo que incluye las vacunas contra el coronavirus, tiene que tener una proceso de investigación.

Señaló que en ese proceso hay "primero una fase preclínica que es la fase que se hace en laboratorios y mamíferos inferiores" y luego "los resultados de esos estudios se presentan y se analizan en términos de eficacia y seguridad y una vez que uno tenga aprobada esa fase preclínica recién ahí se pasa a la fase en humanos que es la fase clínica".

Y explicó que la última parte es la presentación de esos resultados ante las agencias regulatorias, que en caso de Argentina sería Anmat. "Esos resultados se presentan, se analizan y si para la agencia regulatoria esas condiciones son suficientes se autoriza su utilización y se establecen las condiciones".

"Esas son condiciones que deben cumplirse para todas las poblaciones", aclaró Neira y ejemplificó que fue lo mismo que sucedió con las vacunas Sinopharm y Sputnik que al principio de la campaña no estaban autorizadas para mayores de 60 años.

Sobre el proceso de aprobación, el referente de vacunación en Neuquén, señaló que las vacunas que se autoricen para población pediátrica "pueden tener una conformación distinta pero no te podes correr de realizar un estudio clínico para saber si la podes utilizar o no". Aunque, en el mismo sentido, destacó que "hay que evaluar si esa vacuna con esa tecnología se puede utilizar en la población pediátrica, que eso amerite hacer un estudio de investigación, si los componentes de una vacuna no tienen comprobada la utilidad a priori se busca otro tipo de vacuna"

"Si hay una vacuna con una tecnología que es apropiada para la población pediátrica y que eso permitió hacer un estudio de investigación, y esos estudios arrojan resultados para que pueda ser analizado, se avanza sobre esa opción", resumió.

"Ni bien la Anmat reciba información de vacunas que estén autorizadas en población pediátrica y con resultado significativos en términos de eficacia y seguridad, y el país adquiera ese tipo de vacunas, se irá avanzando como lo hemos hecho en los otros grupos poblacionales, pero hasta tanto eso no esté cumplimentado y autorizado, lamentablemente no podemos avanzar con esa población", cerró Neira respecto a la vacunación pediátrica.