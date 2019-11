Phoenix redobla su compromiso en Vaca Muerta

En agosto la firma anunció que antes de fin de año pedirían un permiso no convencional a la provincia para el área Mata Mora.

La compañía Independiente Phoenix Global Resources PLC firmó un acuerdo de venta de su participación en cinco bloques en la Cuenca Austral con la firma Echo Energy PLC que alcanzaría los 10 millones de dólares. La negociación forma parte de la nueva estrategia de compañía, que cotiza en las bolsas de Londres y de Buenos Aires, de redoblar sus recursos en los no convencionales de Vaca Muerta.

En total, Phoenix tiene el 70 % de la participación en el paquete de bloques de Santa Cruz Sur que comercializará. Las áreas tienen una producción aproximada de 2.507 boepd de los cuales 1.967 pertenecen al segmento del gas y los 540 restantes son de petróleo.

Durante los primeros seis meses del año los cinco activos generaron un netback aproximado de US$ 1.300.000 y un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, por sus siglas en ingles) de US$ 700.000.

“La transacción liberará recursos en efectivo que se redistribuirán en el desarrollo de nuestros activos no convencionales, que el Consejo cree que generarán un mayor valor para los accionistas”, aseguró Phoenix en un comunicado oficial.

Según un estudio de la compañía con fecha del 31 de diciembre, las áreas tienen reservas probadas por 4.300.000 barriles equivalentes y 13.700.000 barriles equivalentes en reservas probables.

Desde Echo Energy PLC destacaron que las áreas tienen un potencial de crecimiento “significativo” que será alcanzado a través de un programa de workover de 15 pozos que ya fueron identificados como candidatos.

La transacción será de US$ 7.000.000 en efectivo más los impuestos locales aplicables y un adicional de US$ 1.500.000 que será abonado con la emisión de nuevas acciones ordinarias de Echo Energy, que tienen un precio de US$ 2,95 por acción según el valor promedio de los últimos 20 días antes del anuncio de la semana pasada.

“Estos activos no solo ampliarán nuestra huella estratégicamente dentro de la Cuenca Austral, sino que a través del cashflow agregarán opciones en términos de cómo financiamos el negocio en los meses y años venideros”, expresó el director Ejecutivo de Echo Energy, Martin Hull.

El acuerdo también prevé unos US$ 1.500.000 adicionales, siempre y cuando, el estudio que terminará en 1 de octubre de 2020, registre un aumento en las reservas probadas atribuibles a los activos de Santa Cruz Sur.

Para financiar la compra Echo recaudó ingresos por un total aproximado de £9.170.000, de los cuales £4.850.000 fueron a través de la emisión de nuevas acciones ordinarias. Y además emitió deuda por € 5.000.000 a través del banco privado suizo Lombard Odier.

La transacción está sujeta a ciertas condiciones entre las que se destaca la renuncia de los derechos en los activos del accionista minoritario Roch S.A. que debe hacerse efectivo dentro de los 14 días luego de la publicación, de lo contrario, quedará finalizada la venta. Por último, el acuerdo debe cerrarse dentro de los 30 días hábiles o el pacto se romperá.