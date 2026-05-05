Explotó una planta de pirotecnia en China y hay al menos 26 muertos y 60 heridos

Una explosión en una planta de fuegos artificiales en una provincia del centro de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos, informaron los medios estatales el martes, lo que llevó a suspender toda la fabricación.

El estallido ocurrió en unas instalaciones de pirotecnia en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, según la agencia noticiosa oficial Xinhua.

Tareas de rescate luego de la explosión en China

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, dijo en una conferencia de prensa que las labores de búsqueda y rescate en el lugar se habían completado en gran medida, pero la verificación de las víctimas y la identificación de los fallecidos aún seguían en marcha.

Expresó sus condolencias por las víctimas en nombre del gobierno local y pidió disculpas a la sociedad, incluidas las familias y los heridos. “Nos sentimos extremadamente dolidos y profundamente arrepentidos”, dijo.

Ding Weiming, secretario del partido de la Oficina de Gestión de Emergencias de Changsha, dijo que en el sitio había una gran cantidad de productos o productos semiterminados que prendieron, lo que provocó explosiones continuas y esporádicas.

También dijo que grandes cantidades de pólvora almacenadas en el área de almacenes amenazaban la seguridad de los equipos de rescate, mientras que el colapso de muros, columnas y el techo en el área de la fábrica creó escombros, con personas atrapadas y rutas bloqueadas.

Se ordenó a todos los fabricantes de fuegos artificiales y petardos en Liuyang suspender la producción, informaron medios locales.