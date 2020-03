Pichetto pide que sesione el Congreso: "la cuarentena no puede ser eterna"

El ex senador nacional Miguel Pichetto dijo hoy que el Congreso debería funcionar y "no estar ajeno" a las decisiones que se toman para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus y consideró que "la cuarentena no puede ser eterna".

"Si el Presidente se reúne con sus funcionarios, intendentes y expertos y pone el cuerpo, me parece que los otros poderes tienen que hacer lo mismo", dijo el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en declaraciones a radio Mitre.

El ex senador aclaró que si bien no es médico, cree que "está bien lo que se está haciendo" respecto a las medidas de aislamiento social, pero advirtió que "cuánto más dure este proceso más consecuencias habrá si no se toman medidas" para determinados sectores.

"La política no puede ser cuarentena para siempre, hay que buscar un equilibrio", enfatizó.

En ese sentido, reclamó que se atienda la situación económica de los trabajadores "medios" que viven de su trabajo diario y remarcó que "el aislamiento no es algo que se pueda sostener todo el tiempo".

"A los planeros les dieron más, a los de la AUH (Asignación Universal por Hijo), pero al trabajador medio, al que tiene miedo de que su pequeña empresa y se quede sin trabajo, también hay que asistirlo", subrayó.

Respecto al funcionamiento del Congreso, señaló que debe volver a estar en acción y encontrar el mecanismo para hacerlo a través de la tecnología. "Como servicio público el Congreso no puede estar ajeno" al proceso de búsqueda de soluciones para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de coronavirus.

Pichetto también consideró que "la desgracia" de la pandemia "puede servir para una eventual renegociación del pago de la deuda que postergue "el pago por lo menos 4 o 5 años" o que difiera la negociación "para cuando pase la crisis dentro de 90 días por ejemplo".