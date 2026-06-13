Sin harina ni horno: cómo hacer torta de chocolate en 5 minutos
Con pocos ingredientes y una simple taza, esta receta permite disfrutar de un postre húmedo, esponjoso y listo en apenas unos minutos.
Cuando aparece el antojo de algo dulce, muchas veces la falta de tiempo o de ingredientes complica cualquier preparación. Sin embargo, existe una receta que se volvió tendencia por su practicidad: una torta de chocolate que no lleva harina, no necesita horno y está lista en apenas cinco minutos.
La propuesta consiste en una preparación individual que se cocina directamente en una taza utilizando el microondas. Con ingredientes simples y un procedimiento muy fácil, se transformó en una alternativa ideal para la merienda, el postre o simplemente para darse un gusto sin ensuciar demasiados utensilios.
Además, una de sus ventajas es que puede adaptarse según los productos disponibles en casa. La harina de almendras puede reemplazarse por proteína en polvo, leche en polvo o coco rallado, sin alterar demasiado el resultado final.
Cómo hacer la torta de chocolate en taza
Ingredientes
- 1 huevo.
- 1 cucharada de azúcar o 1 cucharadita de edulcorante.
- Un chorrito de leche (también puede ser vegetal).
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharada de cacao amargo.
- 1 cucharada de harina de almendras, proteína en polvo, leche en polvo o coco rallado.
- Opcional: chips de chocolate.
Paso a paso
- Colocar el huevo en una taza apta para microondas.
- Agregar el azúcar o edulcorante y la leche.
- Incorporar el polvo de hornear y el cacao amargo.
- Añadir la harina de almendras o el ingrediente elegido como reemplazo.
- Mezclar muy bien hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
- Agregar chips de chocolate si se desea un resultado más intenso y húmedo.
- Cocinar en el microondas durante un minuto.
- Si el centro aún está líquido, sumar 30 segundos más de cocción.
Los secretos para que quede húmeda y esponjosa
El éxito de esta receta depende de algunos detalles simples. Los especialistas recomiendan evitar una cocción excesiva, ya que podría secar la preparación y afectar la textura.
También aconsejan utilizar cacao amargo de buena calidad para potenciar el sabor y sumar chips de chocolate para aportar humedad extra al interior de la torta.
Otro punto importante es mezclar correctamente todos los ingredientes antes de llevar la taza al microondas, asegurando una cocción uniforme.
La combinación de rapidez, pocos ingredientes y facilidad de preparación explica por qué esta torta de chocolate en taza ganó popularidad en redes sociales y plataformas de recetas.
Sin necesidad de encender el horno ni utilizar harina tradicional, se presenta como una opción práctica para quienes buscan resolver un antojo dulce en cuestión de minutos y con resultados sorprendentes.
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