Detuvieron a una tiktoker de Buenos Aires acusada de vender drogas en boliches: había cocaína rosa en su departamento

La imputada es Macarena Distefano, quien tiene miles de seguidores en TikTok e Instagram.

Una influencer de 30 años fue detenida acusada de comercializar drogas en boliches de la zona oeste del conurbano bonaerense. Se trata de Macarena Distefano, una creadora de contenido con fuerte presencia en TikTok e Instagram, cuya detención se produjo luego de una investigación encabezada por la Justicia Federal.

La causa se inició en 2023 y estuvo a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, junto con la Fiscalía Federal de Hurlingham. Según la investigación, Distefano integraría una organización dedicada a la venta de estupefacientes en discotecas de la región, entre ellas la histórica Pinar de Rocha.

Durante un allanamiento realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en un departamento ubicado en un moderno complejo residencial del oeste bonaerense, los investigadores secuestraron siete gramos de tusi —conocido popularmente como cocaína rosa— distribuidos en tres envoltorios listos para su presunta comercialización.

Una vida de lujos bajo la lupa

En sus redes sociales, Distefano compartía habitualmente imágenes de viajes al Caribe, estadías en destinos turísticos, paseos en motos de agua y compras de artículos de marcas internacionales. También exhibía costosos regalos para familiares, entre ellos vehículos y calzado de alto valor.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes judiciales, la influencer no registraba actividad laboral formal que justificara su nivel de vida. Según los registros oficiales, solo estuvo inscripta como monotributista durante un breve período y no presentaba movimientos económicos compatibles con los gastos que mostraba públicamente.

En abril de 2025 había lanzado un emprendimiento digital vinculado a la compra y venta de automóviles, aunque los investigadores consideran que esa actividad no alcanzaba para explicar sus ingresos.

La defensa y los antecedentes

Tras la detención, la defensa sostuvo que la droga hallada era para consumo personal y argumentó que los ingresos de Distefano provenían de la venta de contenido para adultos en plataformas digitales. No obstante, los investigadores señalaron que la actividad registrada en esos sitios era reducida y no generaba ganancias suficientes para sostener el estilo de vida que exhibía en redes.

Además, fuentes policiales indicaron que la influencer contaba con antecedentes por un procedimiento realizado en Gregorio de Laferrere, donde fue interceptada mientras circulaba en un vehículo con documentación presuntamente adulterada.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía Federal de Hurlingham analiza solicitar el procesamiento formal de la acusada. En paralelo, continúan los peritajes sobre teléfonos celulares, movimientos bancarios y otros elementos secuestrados para determinar el alcance de la presunta organización narco.