Bitcoins de Adorni: la Justicia sospecha que las criptomonedas declaradas no eran de su propiedad

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. Según trascendió, la Justicia federal analiza con especial atención las criptomonedas que el funcionario incorporó en sus declaraciones juradas rectificadas para explicar el fuerte incremento de su patrimonio.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas para reconstruir el origen de los fondos declarados por Adorni y verificar si las operaciones con activos digitales que mencionó efectivamente existieron y fueron realizadas por él.

¿De dónde salieron los 513.000 dólares?

Uno de los principales focos de la investigación es la declaración de un ingreso equivalente a 513.000 dólares, que el funcionario atribuyó a la venta de criptomonedas adquiridas años atrás junto a su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que hasta el momento no habría documentación suficiente que acredite que Adorni fue el titular de esos activos virtuales ni que respalde la operatoria informada.

Además, los investigadores buscan determinar de dónde surgieron los 200.000 dólares que, según explicó públicamente, fueron utilizados para realizar las inversiones iniciales en bitcoin entre 2014 y 2018. La Justicia considera que no alcanza con incorporar esos montos en una declaración jurada, sino que también debe acreditarse el origen lícito de los fondos.

Otro aspecto que genera interrogantes es la información consignada sobre las criptomonedas. En las declaraciones rectificadas aparecen distintas billeteras virtuales y activos digitales con valores expresados en pesos, pero los números vinculados a la supuesta ganancia de 513.000 dólares no terminan de cerrar para los especialistas que analizan el expediente.

En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja sobre la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados, la actividad laboral de ambos y el patrimonio acumulado.

Para ello, la fiscalía solicitó información a organismos como ARCA y ANSES con el objetivo de reconstruir la trayectoria laboral y los ingresos del matrimonio y verificar si resultan compatibles con los montos informados.

En Comodoro Py sostienen que las rectificaciones realizadas por el funcionario modificaron sustancialmente los valores patrimoniales declarados en años anteriores y que, lejos de cerrar las dudas existentes, abrieron nuevos interrogantes que deberán ser respondidos durante la investigación.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis patrimonial, mientras la Justicia evalúa si las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete resultan suficientes para justificar el origen y evolución de sus bienes.