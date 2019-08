Puerto del Este

Leyendo el “Río Negro” del 28 de junio del 2018, nos enteramos -al parecer- de una tensa situación entre Weretilneck y Pesatti. Sin embargo, en el mismo diario pero del 14 de agosto pasado, en su página 12, aparece Pesatti sonriente, con lentes Ray Ban para no mostrar los ojos en una fotografía al pie de la cual leemos: “Actual vicegobernador que se presenta por Juntos Somos Río Negro”.

Esto no hace más que confirmar mis sospechas de hace mucho tiempo atrás, de que Pesatti no hace otra cosa que emular a Pichetto sin ninguna vergüenza…

Ambos -según el manual del peronista del 1948- deben ser, en caso de estar afiliados al PJ, desafiliados y expulsados del partido, sanciones que al parecer desconocen en la jefatura del PJ local.

Con Pichetto y Pesatti pasados al enemigo no podemos esperar nada promisorio para los justicialistas, ya que no constituyen ejemplo de lealtad alguna y significan un mal ejemplo para nuestra juventud, que lamentablemente no recibe adoctrinamiento alguno, y evitaríamos que siguieran los malos ejemplos mencionados que continuamente vemos y son ejemplos de la cruda y triste realidad que vivimos.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429