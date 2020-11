Piden a Nación que no reconozcan a la comunidad mapuche Buenuleo

Los legisladores provinciales Julia Fernández, Claudia Contreras y Juan Pablo Muena solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación que deje sin efecto la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce la ocupación tradicional de la comunidad mapuche Buenuleo en parte del lote 127, ubicado al pie del cerro Ventana. Lo hicieron a través de un proyecto de comunicación.

“Nuevamente mienten intentando instalar en la opinión pública que el barrio Pilar II ha quedado dentro de este reconocimiento. Quieren hacer creer que 40 vecinos están perjudicados por esta resolución. Es falso”, manifestó la comunidad a través de un comunicado.

Días atrás, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro descartó que los barrios Pilar I y II de Bariloche queden dentro de la comunidad Buenuleo reconocida, en un amplio territorio al sur de la ciudad, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La comunidad señaló que “el único perjudicado es quien pretende despojarnos de parte de nuestro territorio. Es él quien agita este fantasma y lamentablemente tiene recepción en algunos legisladores de Juntos Somos Río Negro que no se preocupan por investigar e informarse adecuadamente”.

Manifestaron que “esos legisladores solo escuchan una campana. Ni siquiera han consultado con la junta vecinal del barrio Pilar II”.

“Hemos solicitado una reunión a Muena para demostrarle que no existen esas 40 familias en peligro, pero lamentablemente no tiene tiempo para atendernos. También hemos solicitado reuniones con la gobernadora, el Intendente y el Concejo Municipal pero no hemos tenido respuesta”, dijeron.

Consideraron que “esta situación nos da a entender que existen intereses inmobiliarios sobre nuestro territorio. Lamentamos también la utilización política de este conflicto”.

Finalmente, aseguraron: “Esperamos poder reunirnos con quienes pretenden deslegitimar una resolución que es absolutamente válida ya que cumple con los pasos y requisitos necesarios. Y así terminar con toda especulación e intento de perjudicar a nuestra comunidad”.