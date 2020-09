Piden auxilio para evitar el cierre de restaurantes en Bariloche

Un grupo de empresarios gastronómicos dispuso mesas y sillas en la calle del Centro Cívico, entre el Municipio y la plaza, para reclamar por un subsidio.

Si bien pertenecen a la Cámara Hotelera y Gastronómica de Bariloche, explicaron que el reclamo estuvo representado una minoría de los 90 restaurantes, cervecerías y confiterías en la ciudad. Recalcaron que cada local tiene entre 8 y 10 empleados.

"Estamos pidiendo un subsidio porque el mojón se fue corriendo y no tenemos más margen. Los costos se nos fueron: estamos debiendo luz, agua. Sólo conseguimos ayuda de Nación que nos pagó ATP", señaló Lisandro Bulleri, de Girula.

Advirtieron que en el último tiempo, cerraron entre 15 a 20 locales y "si la situación continúa sin ayuda, van a cerrar muchos más".

Ariel Llofriv explicó que a raíz de la situación crítica, debió cerrar una de las sucursales de "La Parrilla de Julián". "Agrupé al personal en otro local y por ahora, las fuentes de trabajo no se perdieron. Pero esto no se puede sostener sin ingresos. Por más flexibilidad que haya, los créditos hacen que te endeudes", dijo y agregó: "Por lo menos, dos o tres años nos va a llevar acomodarnos".

Leandro Weiss, del Galpón de Salo, indicó: "Hasta la CEB nos complica. Yo pago 25.000 pesos de cloacas y no va nadie al local. Sucede que tenemos potencia contratada con la CEB y estamos pagando algo que no vamos a usar".

Definió la situación como "dramática" y advirtió que "un subsidio aliviaría, al menos, hasta tener una vacuna y poder recibir turismo".

Verónica Fernández, de La Farinata, recordó que tiempo atrás, le pidieron un subsidio al ministro de Gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler. "Nos dijo que todo era viable pero acá estamos. Casi no tenemos gente y hasta que no haya turistas, esto no se va a reactivar", indicó.