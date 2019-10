Piden mejoras en la Comisaría de la Familia de Regina

El Consejo Local de las Mujeres solicitó mejorar las condiciones en las que se brinda la atención en la Comisaría de la Familia de Villa Regina, al detallar que el espacio en el que funciona la dependencia policial no permite cumplir la función para la que fue creada.

El pedido no solo está destinado a que desde el gobierno provincial mejoren las condiciones de infraestructura de la Comisaría de la Familia de Regina, sino que también se designe al personal necesario para la tarea y la provisión de los equipamiento técnico.

“Denunciamos ante el gobierno provincial la inhumana situación en la que trabajan las agentes de la Comisaría de la Familia”, apuntaron integrantes del Consejo de las Mujeres de esta ciudad para detallar que la dependencia que funciona en un espacio cedido por el municipio reginense en el polideportivo municipal, no cuenta cuenta con la cantidad de oficinas necesarias y las utilizadas no tienen ventilación; las paredes no tienen aislación “vulnerando así el principio básico de intimidad y confidencialidad”.

A su vez indicaron que el personal debe compartir el baño con otras personas que trabajan en las dependencias municipales y que los ruidos propios de la actividad deportiva en los gimnasios linderos afecta la prestación de servicios.

“A esto se suma su incomunicación ya que cuentan con un número de teléfono fijo pero ya van dos aparatos que se les queman en días de tormenta, sin reposición la última vez; tampoco se repuso la heladera que también se quemó. Igual suerte sufrieron dos computadoras de las que solo se repuso una, siendo esto totalmente insuficiente”, enfatizaron desde el Consejo local de las Mujeres.

Finalmente pidieron que tanto el gobernador como el jefe de la Policía de Río Negro, dispongan de la reubicación de la Comisaría de la Familia, la designación del personal necesario y la provisión de los elementos técnicos necesarios para la tarea diaria de dicha dependencia policial.