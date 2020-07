Piden a Gaido informe sobre tierras municipales alambradas por el Rincón Club

Histórico. Por unanimidad el Deliberante de Neuquén solicitará informes al intendente Mariano Gaido (MPN) sobre cuáles son las acciones administrativas y judiciales que realizó la ciudad “para la recuperación de terrenos” municipales que están alambrados como si fueran parte de la propiedad privada del Rincón Club de Campo SA.

Todas las iniciativas similares que llegaron al debate durante los últimos cuatro años, fracasaron por falta de votos: 4 ó 5 votos a favor y el resto (MPN y Cambiemos) fueron votos en contra en un cuerpo de 18 integrantes.

En un segundo punto, la comunicación exigió al Ejecutivo las acciones judiciales, administrativas "determinación y cobro de la compensación pecuniaria” de la ordenanza 13.618, que compensa la demora en devolución de terrenos públicos con multas por anexamiento.

El bloque del MPN está dispuesto a poner en discusión las hectáreas del parque reserva bajo el alambrado del Rincón Club (foto Yamil Regules)

La iniciativa (del Frente de Todos) tiene más de un mes de tratamiento en el Concejo y es anterior a que se diera a conocer la existencia de una ordenanza “cajoneada” por la gestión anterior. La que se publicó en el boletín oficial del 16 de junio pasado.

La comunicación “no sólo requiere información al Ejecutivo sobre cuáles son las acciones que se hicieron, sino cuáles son las que lleva adelante para la restitución de las 8 hecteáreas ocupadas en forma irregular e ilegal” por la empresa comercial Rincon Club, según el dictamen de la sindicatura municipal de 2018, dijo el concejal Marcelo Zúñiga.

“Con picardía se indica que la ordenanza fue omitida y se plantea como un acierto la publicación, y que son unos 1.500 millones de pesos que se sostiene que no se pueden cobrar porque no estaba promulgada, entendemos que hay que restituír las 8 hectareas y cobrar las multas”, manifestó el justicialismo.

Tras un mes y medio en comisión y sólo con despacho de minoría, el pedido de informe por la restitución de tierras llegó al recinto en plena polémica (Yamil Regules)

Con sorna e ironía, el concejal de Pro Juntos por el Cambio, Marcelo Bermúdez, se preguntó y respondió por qué en el Deliberante no hay registro de un pedido de informes al ex intendente Horacio Quiroga, o una comunicación sobre la restitución de las tierras del Rincón Club. Lo único que él halló como antecedente fue la existencia de un proyecto que no logró el estatus de ordenanza, porque sólo colectó 4 votos. “Voy a acompañar el pedido. El Deliberante nunca pidió la restitución de las tierras”, sostuvo.

Desde el oficialismo, el presidente del bloque Atilio Sguazzini (MPN) parafraseó cambios de timón del sector político de Cambiemos con la frase “pasaron cosas”, para no abundar en los detalles de la postura anterior que tuvieron, durante los últimos tres años, los concejales del MPN.



“Tal vez algunos componentes tendrán que ser revisados, claramente es una situación heredada. Entendiendo que es necesario avanzar y poder encontrar una solución a la cuestión de fondo, una definición, llegar a un acuerdo sobre lo que ocurrirá con estas 8 hectáreas que durante tanto tiempo estuvieron en esta situación gris”, el MPN dio su voto a favor al pedido de informes.

Marcelo Bermúdez y Mario Lara (JPC) (Foto Yamil Regules)

Antes del voto unánime, la concejal Ana Servidio advirtió la “distinta vara” para el tratamiento de toma de terrenos en Casimiro Gomez con la apropiación de las 8 hectáreas por parte del barrio privado. “Son dos varas distintas para una toma de tierras: en Casimiro Gómez se habló de justicia y delincuentes que invadían tierras; y ahora nos vamos en vericuetos administrativos de analizar pormenorizadamente resoluciones que hablan de una toma de tierras y una decisión de no publicar en perjuicio de los vecinos de Neuquén”, finalizó.