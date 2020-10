Piden un "consenso social" para bajar la movilidad por dos semanas en Neuquén

"Hay que pensar esto como una maratón y estamos en la mitad", aseguró Facundo Cornejo, jefe de la guardia provincial de epidemiología de Neuquén. El médico hizo hincapié en que es necesario lograr un "consenso social" para bajar la movilidad por dos semanas y así generar condiciones para que disminuyan los contagios por covid-19. "Estamos en el peor momento, lejos, desde que empezó la pandemia", afirmó.

Así lo revelan todos los indicadores: desde el 25 de septiembre la provincia comenzó a registrar más de 300 casos diarios y ayer superó los 500. Tiene un porcentaje de ocupación pleno de unidades de cuidados intensivos, circulación comunitaria del virus en siete localidades y una tasa de duplicación de casos, es decir la velocidad en la que se reproducen, que a nivel provincial es de 17,2 días.

"No se le está pudiendo dar respuesta a todos los pacientes críticos en este momento", manifestó el médico. Y agregó: "se está desocupando las camas de alta complejidad cuando fallece un paciente y ahí entra otro, y hay una cola de pacientes esperando."

Planteó que el dispositivo de atención domiciliaria a quienes transitan la enfermedad de forma ambulatoria "es muy bueno, hemos estado a la altura de la situación en cuanto a la capacidad de organización". Indicó que en las últimas semanas debido al crecimiento de casos "tenemos puntos de fuga". "Antes teníamos más tiempo para rastrear a cada paciente", señaló.

Cornejo dijo que por cada persona positiva hay entre 4 y 5 contactos a los que tienen que seguir. Hoy en promedio, en la ciudad, ingresan entre 250 y 300 por día a este dispositivo.

"La respuesta a la pandemia tiene que ser social, no alcanza con lo sanitario. Hay que generar un nuevo consenso social, que tendría que estar mediado por una buena calidad de información de lo que nos está pasando, y lograr la colaboración de otras fuerzas vivas de la sociedad, lograr nuevos acuerdos sociales que es lo que no estamos teniendo", subrayó.

Marcó que el plazo debe ser acotado, pero hay que pensar que van a ser tiempos de apertura y cierre, al ritmo de la circulación del virus.

"Estoy seguro de que es necesario porque vamos rumbo a una situación mucho más difícil de la que tenemos ahora, porque esto es matemático, es exponencial. En la medida en que a nosotros nos están ingresando 300, 400, 500 casos nuevos eso significa dentro de 15 días un montón de gente que necesita internación. Los pacientes que tenemos internados corresponden a cuando teníamos 100 o 200 casos y ya estamos sin lugar", describió.

Valoró el tiempo previo para preparar el sistema de salud "no fue menor y fue muy importante".

Además de disminuir la movilidad, Cornejo sostuvo que es necesario "sectorizar mejor el mensaje para los distintos escenarios y las distintas subpoblaciones", especialmente la de los jóvenes trabajadores que realizan tanto trabajos formales como informales y que son los que más circulan.

También remarcó que no se puede perder de vista a los pacientes no covid.

"Está claro que nosotros hemos restringido muchísimo el acceso a la consulta y si bien se hace todo lo posible para palear, está claro que los hospitales y los centros de salud no están atendiendo como siempre y eso, tarde o temprano, genera situaciones que no eran graves pero que se pueden ir agravando por gente que deja tratamientos, que no tiene controles preventivos a tiempo. Pasa que somos los mismos, los que estamos atendiendo a los pacientes enfermos en las guardias, que los que debiéramos atender a los pacientes no covid", consideró el epidemiólogo.