Pidieron a la Justicia Federal que frene la violencia en Villa Mascardi

Una movilización que había sido convocada pocas horas antes por redes sociales reclamó hoy a la Justicia Federal que avance con el desalojo de la comunidad mapuche que ocupa tierras de Parques Nacionales en la zona de lago Mascardi y también que ponga fin a las agresiones sufridas por otras personas en ese lugar.

Alrededor de 50 personas se concentraron después de las 13 en la puerta del juzgado, sobre la calle San Martín, que permanecía vallado y custodiado por una decena de efectivos.

El abogado Diego Breide, que es impulsor de algunas de las causas contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, dijo que el sentido de la convocatoria era repudiar la violencia padecida ayer por el vecino de Mascardi Diego Frutos y “reiterar el pedido para que el juez disponga el desalojo”. Recordó que el corte de ruta practicado ayer “es un delito federal” y los ataques y agresiones también son en parte responsabilidad” de ese ámbito judicial.

En la concentración participaron varios empresarios, el abogado Ernesto Saavedra (expatrocinante en otra causa de desalojo que tramita en la justicia provincial), se sumaron varios participantes de otras marchas anteriores convocadas “en defensa de la propiedad pública y privada” y también vecinos de Virgen Misionera, donde tienen domicilio original muchos de los integrantes de la lof asentada ahora en Mascardi.

Alrededor de 50 personas se concentraron después de las 13 en la puerta del juzgado, sobre la calle San Martín. Foto: Alfredo Leiva

Uno de ellos, Nelson Cárdenas, dijo que viven en el lote lindante de la familia Colhuan Nahuel y se quejaron de que los agreden y amenazan “desde hace varios años, cuando empezaron a disfrazarse de mapuches”.

Cárdenas dijo haber sido golpeado, al igual que su mujer, y también que le incendiaron una casilla hace alrededor de tres años. “Hay 17 denuncias penales, pero ninguna avanzó -dijo el hombre-. Nos efectuaron disparos, nos corrieron con un machete, no puedo subir a limpiar la chimenea de la cocina porque me tiran piedras. Así no se puede vivir. Sabemos lo que es y por eso venimos también a solidarizarnos con la gente de Mascardi”.

Breide dijo que “hay responsabilidades políticas y judiciales en lo ocurrido” en la ocupación ubicada a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche, donde hace tres años fue asesinado el joven Rafael Nahuel durante un operativo de Prefectura.

El fin de la convocatoria fue repudiar la violencia padecida ayer por un vecino de Mascardi, Diego Frutos. Foto: Alfredo Leiva

Dijo que el corte de ruta que realizaron ayer los integrantes de la lof debió ser neutralizado por Gendarmería, “pero nadie actuó”. Breide aseguró que “el juez libró la orden de liberar la ruta, pero la orden fue desoída”.

También se quejó de que otras causas permanecen sin avances. “No se alcanza a entender qué esperan. Hay varias denuncias, por ejemplo una que planteé yo por sedición, cuando atacaron a la gobernadora Carreras. Hasta hoy no se sabe qué curso tiene. Lo mismo que otra por abuso de autoridad que formulé contra (el secretario de articulación Federal del ministerio de Seguridad) Gabriel Fuks”.

Los manifestantes portaban banderas argentinas y antes de desconcentrarse cantaron el himno. Foto: Alfredo Leiva

Los manifestantes reclamaron a viva voz “justicia” y “desalojo”, portaban banderas argentinas y antes de desconcentrarse cantaron el himno. En un principio, dispusieron un corte parcial de tránsito y los autos circulaban por una sola mano a paso lento. Algunos tocaban bocina en señal de adhesión. Pero minutos después la propia policía valló la calle y empezó a desviar los vehículos unos 100 metros al este y al oeste del juzgado.

Martina Lacour, una de las participantes, dijo que la Justicia debe “poner freno a esta gente, que son dueños de hacer lo que quieran y aterrorizan a todos”. Afirmó que “el pedido es que se cumpla la ley” y acusó de eludir ese mandato “no solo al juez sino al presidente de Parques Nacionales, que debería preservar lo que es de todos”.