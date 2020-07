Plaza Huincul: controlarán el ingreso de trabajadores a las empresas petroleras

En Plaza Huincul, la comuna trabaja junto a las empresas de la industria hidrocarburífera para afinar el protocolo de ingreso de trabajadores a la ciudad. En este período, se llevan adelante las reuniones para establecer cómo actuar cuando los empleados llegan desde las ciudades con circulación comunitaria de coronavirus, covid-19.

El subsecretario de Industria, Marcos Miranda es el encargado de llevar adelante las conversaciones con los representantes de las empresas, tanto operadoras como de servicios petroleros, teniendo en cuenta el movimiento de ingreso y salida que existe en la zona.

El trabajo para la aplicación del protocolo covid-19 que dispuso Nación, luego provincia y el municipio es analizado e implementado por las empresas. “Empezamos a trabajar con YPF, Geopark Oil Ston para que lo bajen tanto la productora como las empresas de servicios”, indicó Miranda.

Hubo una situación particular con una empresa de servicios que estaba en algún yacimiento aunque no se había registrado su ingreso ni por las rutas 22 –en los dos puestos que existen- ni en la provincial Nº 17, por lo que no estaba oficialmente incorporada. Se sospechaba que lo habrían hecho por algún camino alternativo.

Las conversaciones también siguen con Pampa Energía para terminar la ronda.

“La idea es tratar de darles también prioridad a los trabajadores de las empresas locales. Es para que no llegue de otros lugares, y si hay alguna tarea esencial que no tengamos y si, se hablará con el jefe comunal para ponernos de acuerdo, siempre y cuando sepamos donde es el trabajo puntual”, dijo el funcionario.

Por otra parte, esta misma área se encargará de hacer una serie de charlas de capacitación para los comerciantes locales que todavía no tienen el protocolo o desconocen cómo hacerlo. Uno de los casos, es el de las vaporizadoras o empresas de soldadura.

Finalmente, se recuerda que toda empresa que no cuente con las inspecciones correspondientes o que no hayan cumplido con las especificaciones dispuestas por la subsecretaría y no realicen las modificaciones observadas, recibirán una infracción económica.