Pobladores de El Manso reclaman que no reciben información del avance del incendio forestal

La lluvia trajo alivio a los pobladores de El Manso. Tal como estaba pronosticado, en la tarde del viernes empezó a llover en la zona afectada por los incendios forestales en el lago Martin y Steffen y las condiciones se mantienen este sábado, sin viento.

Respecto al avance del incendio, Sebastián Gowda, un poblador de El Manso, cuestionó que no se brinda suficiente información respecto al avance del fuego. «Tenemos gente que sube a la montaña para hacer de vigía. Miran y nos van contando. En base a esas observaciones, vamos actuando porque lo cierto es que no hay comunicación con el Comité de Emergencia. Esto nos da seguridad», indicó.

Objetó en que los pobladores no reciben un parte informativo diario con las condiciones del incendio. «Esta semana, la gobernadora iba a juntarse con nosotros pero estábamos ayudando al guardaparques ya que el fuego estaba ahí arriba de su casa. Carreras dijo que iba a venir pero no apareció. Cabandié menos», aseguró.

Comentó que el último viernes, a pesar de que no se registraron ráfagas de viento, los medios aéreos no operaron en la zona. «Aparentemente, no hay comunicación entre Parques y el Sistema de Manejo del Fuego que controla los medios aéreos. Nos han explicado que Parques debe pedir la colaboración en determinado lugar. Entendemos que no hay intención de controlar el fuego. Por eso, ahora los vecinos queremos aprovechar las condiciones del clima para avanzar en un cortafuegos», señaló Gowda.

Insistió en la necesidad de generar un diálogo con las autoridades «para proyectar a futuro». «Si así estamos en diciembre, no queremos pensar en marzo. Se necesita todo un trabajo preventivo«, dijo.

A varias semanas del incendio forestal que ya arrasó 5.000 hectáreas, los vecinos enviaron una nota a la gobernadora luego de su visita al paraje el último jueves. «Se hizo presente con las instituciones, y no así con el pueblo. Por eso, queremos comentarle nuestra situación: somos un grupo humano unido, compuesto mayoritariamente por pobladores de la zona y guías de rafting que trabajan en el río Manso. Nos organizamos, asumimos roles, pero no tenemos jerarquías», expresaron.

Los vecinos solicitaron la asistencia con vestimenta adecuada para «realizar el trabajo en territorio (pantalones, remeras, camisas, borcegos, camperas y todo lo necesario para no exponernos), herramientas y elementos de mantenimiento (motobombas, tanques, motosierras, cadenas, limas y llaves) y un contenedor para guardar las herramientas e insumos». Finalmente, recalcaron la necesidad de contar con un destacamento de bomberos en Villegas para dar respuesta inmediata a los incendios de viviendas. «Este no es el primer incendio y tampoco va a ser el último», plantearon.