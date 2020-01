Pocos precios cuidados y muchos descuidados

Por Miguel Knecht*

Los almacenes, autoservicios (excluidos del programa Precios Cuidados) y supermercados independientes informaron que las listas de precios que recibieron últimamente de sus proveedores contienen aumentos muy significativos que superan largamente la media de 10% estimada por la vuelta del IVA.

Por ejemplo, detectaron incrementos promedio de 40% para productos de limpieza e higiene personal, de hasta 30% en la yerba mate, 25% en quesos y mantecas y 20% en fideos secos.

Según las consultoras privadas que manejan los comercios minoristas indican que más del 60% de la mercadería que se vende diariamente en el País se compra en almacenes y autoservicios.

Se sabe que la mayoría de los productos no solo recuperaron el IVA (que había sido llevado a cero en varios rubros por el Gobierno Anterior) sino lo superaron por culpa de los astutos proveedores donde se constató que el azúcar con el retorno del IVA debía llegar a un costo de $33 el kilo y lo recibieron entre $45 y $50; lo mismo sucedió con los aceites, que antes del retorno del impuesto ya habían subido 14%”.

Se sabe de la disputa que existe entre los minoristas con los proveedores para llevar hasta nivelar con los precios cuidados que son parámetros de referencia, aún a costa de la resignación de la utilidad de los minoristas. Muchos consumidores somos conscientes que existe un desconcierto ya que después de las PASO, comenzaron los incrementos, que siguieron después de octubre con el pretexto que el nuevo Gobierno congelaría los precios, en síntesis el colchón ya lo habían hecho, pero hay formadores de precios que todavía siguen aumentando.

Por otra parte, no resulta complejo identificar a lo responsables de los aumentos. Los minoristas no tienen depósitos, no estockean, ellos compran y venden diariamente, esa es su obligación.

En cambio resulta diferente la situación de los proveedores y mayoristas ya que disponen de medios, tiempo y espacio, siendo los que mayor beneficio pueden alcanzar.

Según Víctor Parpacelli, titular de la Federación de Supermercados Argentinos (agrupa a cadenas grandes y medianas), admite que no se cumplió “lo acordado” respecto de los aumentos por el regreso del IVA.

“La diferencia entre el 10% promedio y el 21% iba a ser un esfuerzo compartido, pero eso no se vio reflejado en la industria”, gráfica.

Por su lado, Adolfo Brennan, presidente de la Federación Económica de Mendoza, insiste en la necesidad de que los minoristas alcancen un acuerdo “diferenciado” de Precios Cuidados, porque si no quedarán en “inferioridad de condiciones” y la inflación será “más alta en el interior, donde no hay supermercados a mano en todas las zonas”.

Plantea que, sin una opción de acceder a mejores precios por parte del sector, el consumidor terminará pagando de más o habrá más comerciantes que se pasen a la informalidad para poder competir.

Fuera de programa quedaron el 40% en Limpieza e Higiene, fue el promedio que se detectó en los comercios chicos, como almacenes y mercados de barrio. El 30% Yerba mate y el 25% en quesos y mantecas y el 20% en los fideos secos.

Se aguardó un 10% de aumento del efecto IVA con alícuota del 21% pero que en muchos casos fue superado cuando el producto arribó a la góndola para su comercialización.

*Docente. Exconcejal PJ.