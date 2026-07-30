La Portuaria y su rock disruptivo llega a Neuquén «porque todo vuelve»

Cuando La Portuaria apareció en la escena musical argentina a fines de los años 80, el rock nacional atravesaba una etapa de renovación. En ese contexto, el grupo encabezado por Diego Frenkel eligió un camino distinto: en lugar de seguir una sola corriente, mezcló rock, jazz, funk, ritmos latinos y una fuerte impronta urbana para construir una identidad propia. Más de tres décadas después, esa búsqueda artística sigue siendo una de las características que mejor define a la banda.

Con ese espíritu regresará a Neuquén el próximo 27 de agosto, en un concierto que repasará toda su trayectoria. El escenario será Mood Live, ubicado en calle Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén. El grupo ofrecerá un espectáculo que reunirá sus canciones más emblemáticas con el material de «La vida en la tierra», el disco que marca esta nueva etapa de la banda.

La vuelta tiene un significado especial. Después de varios años alejada de los escenarios, La Portuaria vuelve a encontrarse con su público y comprueba que sus canciones siguen despertando el mismo entusiasmo que en sus mejores años.

La nueva etapa comenzó con una destacada participación en el Quilmes Rock 2025, uno de los festivales más importantes del país. Luego llegaron dos funciones con entradas agotadas en Niceto Club y presentaciones en escenarios como el Teatro Ópera de La Plata, el Centro Cultural Güemes de Rosario y La Trastienda de Buenos Aires.

Ese recorrido confirmó la vigencia de una banda que nunca dejó de ocupar un lugar especial dentro del rock argentino. Lejos de apostar únicamente a la nostalgia, el grupo incorporó nuevas composiciones sin abandonar el sonido que lo convirtió en una referencia de la música nacional.

Una identidad que desafió las etiquetas

Desde sus primeros discos, La Portuaria evitó encasillarse en un solo género. Mientras buena parte del rock argentino mantenía estructuras más tradicionales, la banda incorporó influencias del jazz, el funk, la música afrocaribeña y los ritmos latinoamericanos, además de una estética urbana y letras con una mirada poética sobre la vida cotidiana.

Ese estilo le permitió ocupar un lugar singular dentro de la escena de los años 90 y convertirse en una propuesta que influyó sobre numerosos músicos que aparecieron en las décadas siguientes.

¿Qué es La Portuaria? Sus discos responden

La trayectoria del grupo puede recorrerse también a través de su discografía. El debut llegó con «Rosas Rojas» (1989), donde ya aparecía la identidad musical que distinguiría a la banda.

Más tarde llegó «Devorador de corazones» (1993), considerado uno de los trabajos más importantes de su carrera y el álbum que terminó de ampliar su popularidad.

Con «La Vaca Atada» (2008), La Portuaria volvió a demostrar su capacidad para reinventarse, mientras que «La vida en la tierra» representa el presente creativo del grupo y el punto de partida de esta nueva gira.

A lo largo de esos años también nacieron canciones que se transformaron en clásicos del rock nacional. Temas como «Selva», «El bar de la calle Rodney» y «Hoy no le temo a la muerte» forman parte de un repertorio que continúa vigente y que difícilmente falte en el concierto de Neuquén.

Con esa historia La banda de Diego Frenkel llega a estas tierras. El recital será el miércoles 27 de agosto en Mood Live, ubicado en Maestro González 40, en la ciudad de Neuquén. Las puertas abrirán a las 20 y el espectáculo comenzará a las 21. Las entradas están disponibles a través de ProTickets y también pueden adquirirse en la boletería de la sala.

La presentación será mucho más que un repaso por los grandes éxitos. Para quienes siguieron la historia de La Portuaria desde sus comienzos será una oportunidad para reencontrarse con una banda que nunca dejó de experimentar. Y para las nuevas generaciones, una invitación a descubrir un grupo que, sin buscar encajar en ninguna etiqueta, terminó escribiendo una de las páginas más originales del rock argentino.

Cinco canciones para conocer a La Portuaria

1. Selva

Es, probablemente, la canción que mejor resume la identidad de La Portuaria. Con una mezcla de rock, percusión y ritmos latinoamericanos, se convirtió en uno de los temas más reconocidos del grupo y todavía hoy es uno de los momentos más esperados de sus conciertos.

2. El bar de la calle Rodney

Una postal urbana convertida en canción. Con personajes, imágenes y una historia cotidiana, refleja esa manera tan particular que tuvo Diego Frenkel de escribir letras con aire cinematográfico.

3. Devorador de corazones

El tema que dio nombre al disco publicado en 1993, considerado uno de los puntos más altos de la carrera de la banda. Consolidó el sonido de La Portuaria y amplió definitivamente su popularidad.

4. Hoy no le temo a la muerte

Una de las composiciones más profundas del repertorio del grupo. Con el paso de los años adquirió nuevas lecturas y se convirtió en una de las canciones más emotivas de cada presentación en vivo.

5. Una canción de La vida en la tierra

El último disco demuestra que La Portuaria no vive únicamente de la nostalgia. Las nuevas composiciones mantienen el espíritu explorador que siempre caracterizó a la banda y muestran que, más de 35 años después de su debut, todavía sigue buscando nuevos sonidos sin perder su esencia.