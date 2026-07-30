De Chaco a Tierra del Fuego: tres proyectos gastronómicos competirán por uno de los principales premios de cocina del país

La cocina argentina volverá a recorrer el país de punta a punta en la final del Prix Baron B – Édition Cuisine 2026. Tres proyectos ubicados en escenarios muy distintos competirán por el premio que reconoce propuestas gastronómicas que combinan identidad, sustentabilidad e innovación: Anna Restaurante de Campo, en Castelli (Chaco); Alcanfor, en Villa Crespo (Ciudad de Buenos Aires); y Crujiente, en Ushuaia (Tierra del Fuego).

Los tres proyectos finalistas provienen de regiones muy diferentes del país: el Impenetrable chaqueño, la Ciudad de Buenos Aires y el extremo sur de Tierra del Fuego. Cada uno propone una forma particular de interpretar el territorio a través de la cocina, con un trabajo centrado en el origen de los productos, el vínculo con el entorno y el aprovechamiento integral de los ingredientes.

La definición será el próximo 27 de agosto, cuando los tres cocineros preparen sus platos y presenten sus proyectos en vivo ante el jurado del certamen en el Faena Art Center de Buenos Aires.

Del monte chaqueño a la mesa

A las puertas del Impenetrable Chaqueño funciona Anna Restaurante de Campo, el proyecto de Alina Ruiz. Desde hace más de quince años desarrolla una propuesta construida íntegramente con lo que produce en Finca Don Miguel, donde la huerta, los corrales y el monte nativo abastecen la cocina del restaurante.

Su propuesta recupera saberes ancestrales de las comunidades del norte argentino, pone en valor los frutos del monte, respeta la estacionalidad y combina técnicas contemporáneas con prácticas de ganadería regenerativa y aprovechamiento integral de los alimentos.

En la final presentará «Lingote de cabrito, chanfaina / papel de nuestro ordeñe», elaborado con productos regionales y maridado con Baron B Brut Nature.

Una cocina urbana con foco en la sustentabilidad

Desde Villa Crespo, Alcanfor, liderado por Julián Galende, llega a la final con una propuesta de cocina argentina contemporánea basada en productos de estación y en el trabajo directo con pequeños productores.

El proyecto desarrolla una filosofía de cocina circular que incluye el aprovechamiento integral de las materias primas, el compostaje, la reutilización de excedentes y la reducción del uso de plásticos. La propuesta busca reinterpretar los sabores del territorio desde una mirada contemporánea, con un profundo respeto por cada ingrediente y por las comunidades que lo producen.

Para la final cocinará un cordero grillado con milhojas de repollo, puré de cebolla caramelizada, naranjas quemadas y demi-glace de cordero, acompañado por Baron B Brut Nature.

La identidad fueguina como experiencia gastronómica

En Ushuaia, Crujiente nació con el objetivo de contar Tierra del Fuego desde la mesa. Leandro Gimenez y Camila Fernandez reciben apenas catorce comensales por servicio en una experiencia gastronómica a puertas cerradas construida exclusivamente con productos locales, pesca responsable e ingredientes estacionales.

El proyecto incorpora fermentaciones, conservas y el trabajo conjunto con pequeños productores para minimizar el desperdicio y poner en valor los sabores de la Patagonia fueguina.

Su plato para la final será «Costa y Huerta», elaborado con mejillones de banco, papines locales, garum de róbalo y salicornia, maridado con Baron B Extra Brut.