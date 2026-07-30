Inauguraron una obra millonaria de gas para mejorar el suministro en el Este de Cipolletti y Fernández Oro

La nueva planta está ubicada sobre calles Maestro Espinosa y Lago Fonck. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Camuzzi inauguró una nueva Estación Reguladora de Presión (ERP) en Cipolletti, una obra que busca reforzar el sistema de distribución de gas natural y mejorar el abastecimiento para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La nueva planta está ubicada sobre calles Maestro Espinosa y Lago Fonck y demandó una inversión de 2.500 millones de pesos. Los trabajos comenzaron a ejecutarse en octubre de 2025 por la empresa CR Construcciones.

La infraestructura comprende un ramal de alimentación de acero de 2.840 metros, con una presión operativa de 25 bar, además de 1.160 metros de nueva red de distribución de polietileno.

La estación tiene capacidad para distribuir 10.000 metros cúbicos de gas por hora, reduce la presión de 25 a 1,5 bar para su distribución domiciliaria y cuenta con un sistema de telemedición que permite monitorear su funcionamiento en tiempo real.

En el acto inaugural estuvieron presentes el intendente Rodrigo Buteler y autoridades de Camuzzi, entre ellas el director general de la empresa, Hernán Pardo, el director de Operaciones, Mauricio Cordiviola, y el gerente de la Unidad de Negocios Comahue, Marcelo Guiñazú.

El jefe comunal expresó mediante redes sociales: «es infraestructura que no siempre se ve, pero que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de Cipolletti, mejorar la capacidad del servicio y permitir que nuevos barrios, comercios e industrias puedan seguir desarrollándose».

Además, desde el municipio destacaron que la obra permitirá facilitar ampliaciones de la red de gas hacia distintos sectores de la ciudad, entre ellos Puente 83 y Labraña, además de fortalecer el abastecimiento en la zona este.

Sumado a esto, cuando se anunció el proyecto, también se indicó que el refuerzo beneficiaría a Fernández Oro, al tratarse de una obra que mejora el sistema de distribución de toda el área de influencia.

Por su parte, Camuzzi señaló que la nueva estación incrementará la capacidad operativa del sistema, aportando mayor seguridad, confiabilidad y capacidad para responder a la demanda actual y futura del servicio.