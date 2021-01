Podaron el presupuesto del Poder Judicial de Río Negro

Los miembros del Poder Judicial de Río Negro deberán ajustarse -un poco- el cinturón este año porque la Legislatura provincial les recortó en un 20,1 por ciento los recursos que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) habían solicitado, en el proyecto de presupuesto judicial para este 2021.



La Legislatura rionegrina sancionó a principios de diciembre pasado el presupuesto general de la administración pública provincia por 139.857.755.621 pesos. Al Poder Judicial le autorizó recursos y gastos por 9.006.348.000 pesos para este año. De esa masa, podrá asignar 7.810.051.670 pesos para cubrir salarios de 652 autoridades superiores, 2.653 empleados de planta permanente y 90 temporarios durante 2021.



El STJ había dictado el 28 de octubre pasado la Acordada 37 en la que aprobó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial 2021. Contemplaba un total de 10.820.298.000 pesos. Solo para el gasto de personal había estimado 9.401.342.000 pesos.



Con la poda que aplicó la Legislatura, el Poder Judicial recibirá este año de rentas generales menos recursos de lo que había pedido para pagar salarios y remuneraciones. El STJ debe cumplir a partir de enero con el pago de la primera de las tres cuotas del aumento último para los jueces y funcionarios y empleados jerárquicos.



Los trabajadores cobraron el aumento del 22,5 por ciento acordado con el gremio judicial (Sitrajur) entre septiembre y diciembre de 2020.

Sin embargo, los jueces del STJ y el Procurador General Jorge Crespo resolvieron que aplazar el cobro de ese incremento para los magistrados y funcionarios para este año, como un gesto frente a la complicada situación financiera que enfrentaba la provincia por la pandemia del coronavirus.

Dato 3.395 empleados tendrá el Poder Judicial en 2021 entre autoridades superiores, planta permanente y temporarios.

De todos modos, tanto jueces, funcionarios como empleados habían percibido el incremento del 6 por ciento a principios del año pasado.

Con los aumentos, se preveía que los jueces del STJ percibieran remuneraciones netas superiores a los 550.000 pesos mensuales y algunos más de 600.000 pesos de bolsillo, según informó Río Negro meses atrás. Ningún juez de primera instancia o agente fiscal percibiría menos de 250.000 pesos netos por mes.



La gran mayoría de los funcionarios del Poder Judicial no pagan impuesto a las ganancias. Tampoco el personal judicial. Solo aquellos que entraron a partir de 2017. El año pasado, el Poder Judicial no mostró gestos en pleno auge de la pandemia y recesión económica. Los jueces y funcionarios solo postergaron su aumento para este año. No lo resignaron. Esos gestos tampoco lo tuvieron los legisladores provinciales, que solo congelaron sus dietas a partir de octubre pasado.



El recorte aplicado por la Legislatura al proyecto de presupuesto judicial obliga a las autoridades del Poder Judicial provincial a afinar el lápiz. La partida de 7.810.051.670 pesos autorizados para el pago de salarios y remuneraciones durante este año está bastante lejos de lo que habían previsto.