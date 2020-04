Podrían desaparecer hasta cuatro equipos de Fórmula 1

Zak Brown, quien es el responsable de McLaren y una de las personalidades que tomó relevancia en los últimos años de la Fórmula 1 se mostró preocupado por el parate que generó la pandemia de Coronavirus.



“Esto es casi devastador para los equipos y si lo es para suficientes escuderías, entonces es muy amenazante para la Fórmula 1 en general”, aseguró el director ejecutivo de McLaren.



Brown destacó que “podrían desaparecer a cuatro equipos si esto no se maneja de la manera correcta. Creo que la Fórmula 1 está en un estado muy frágil en este momento”.



Para paliar esta situación, Brown propone bajar el límite de costos de los equipos para 2021, de 139 millones de euros a 100.



“Para mí el deporte es una oportunidad para que todos compitan de manera justa y equitativa. Es como si un boxeador de peso pesado sólo quiere pelear con los de de la categoría mediano”, señaló.



“Dejar que las pérdidas aumenten no es una opción para los equipos, ninguno siguió lo que hicimos”. Zak Brown, responsable de McLaren, está preocupado por el futuro de algunas escuderías de la Fórmula 1.

Brown se refirió a la rebaja de sueldos que McLaren tuvo que llevar a cabo para mantener su plantel completo.



“Aunque somos un equipo bien financiado, todos tienen sus límites, y no es ningún secreto que perdemos mucho dinero. Mis accionistas quieren crear valor fuera de la Fórmula 1. No tengo un talonario ilimitado fue lo más responsable y francamente estoy decepcionado, pero no sorprendido, de que muchos equipos no siguieran este ejemplo. No es el momento de meter la cabeza en la arena”, declaró el responsable de McLaren.