Polémica clausura a una empresa que transporta arena a Vaca Muerta

La Municipalidad de Cipolletti clausuró un predio de la firma NRG Argentina que se dedica al abastecimiento de arena para las operaciones de fractura en Vaca Muerta. Días atrás, el área de Comercio cerró el terreno que la firma tiene en una zona de chacras de Cipolletti, sobre calle Rimmele.

Fuentes municipales indicaron que la empresa no contaba con la habilitación comercial pertinente y que, además, estaban montando una serie de equipos que no tienen permisos para trabajar en zona urbana. La denuncia surgió de algunos vecinos alarmados por la maquinaria que había en el lugar, especialmente los silos móviles de gran envergadura.

Sin embargo, fuentes de la empresa señalaron que en el predio solo se usaba como un galpón para guardar maquinas y que no se realizaba "ninguna" actividad comercial. Tildaron el accionar del municipio de operar con una "inusitada violencia".

"Lo que tenemos ahí es un depósito transitorio de equipos que luego van a Allen. No se está haciendo absolutamente nada. El error nuestro fue no pedir la autorización al municipio para guardar equipos. Pero la municipalidad actuar sobre denuncias y premisas de que en ese precio se estaba fracturando o procesando arena de fractura, o guardando arena y eso es erróneo e infundado", indicó César Güercio, CEO de la firma.

El titular de la empresa, oriundo de Cipolletti, reconoció que cometieron una impericia pero se sorprendió del accionar del Ejecutivo. "El municipio actúa en una contravención que es la falta de una habilitación con una vehemencia y una violencia inusitada", señaló Güercio

Al día siguiente de la clausura, precisó el empresario, presentaron un plan de acción para remover todos los equipos. "Nos queremos adecuar al derecho y no nos dejan", Agregó que la propuesta del municipio es que se trasladen al Parque Industrial de Cipolletti. "Lo importante ahora es que todos los intereses están alineados: los vecinos quieren que la actividad cese, la municipalidad nos acaba de decir que no tenemos el permiso y nosotros queremos irnos, pero no nos dejan".

La titular de comercio, Ileana Nasimbera contó que llegaron al lugar por la denuncia de varios vecinos. Inspectores tomaron contacto con los responsables de la firma para notificarlo de las contravenciones. El expediente quedó en manos del Juzgado de Faltas. "Los inspectores detectaron la presencia de una actividad no permitida en el ejido urbano. Se les solicitó las habilitaciones comerciales y no las tenían", señaló Nasimbera.

Oficialmente, NRG Argentina comunicó que los silos móviles solo se utilizarán en pozos petroleros, donde "cumplirán en todo momento con los más altos estándares de Seguridad e Higiene".

Agregaron que la municipalidad de Cipolletti procedió a la clausura del predio "in audita parte, esto es, sin notificación previa, sin derecho de defensa, y sin aceptar la propuesta inmediata de la empresa para inspeccionar el lugar y los equipos lo que hubiera permitido constatar que no existe tal actividad industrial ni intención de permanencia. Tampoco aceptó el plan de retiro progresivo de estos equipos que se encontraban en depósito resultando esto en perjuicios irreparables para la organización".

Pedido de disculpas a los vecinos

La gerenta de Comunicaciones y RRII, Carolina Lascano, pidió disculpas públicamente por la falta de información a los vecinos. "Nos faltó dar mayor información y precisión a nuestros vecinos de lo que estaba pasando. Si bien estábamos en contacto, la información no fue suficiente. Es entendible que el vecinos se haya angustiado", indicó Lascano.

"Ellos vieron los silos parados en el predio y se asustaron, pero en ese lugar nunca hubo actividad industrial, nunca hubo arena ni ningún tratamiento o procedimiento. Simplemente se usaba de galpón", contó la responsable del área de comunicación.