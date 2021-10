Polémica por la cesión de un predio fiscal para la construcción de invernáculos al sur de Bariloche

El presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Javier Giménez, confirmó la firma de un acuerdo con un grupo denominado Asamblea Inakayal para construir 12 invernáculos en un predio del barrio 136 Viviendas, próximo al Nahuel Hue.

La presencia del grupo generó malestar en el barrio. Sus referentes cuestionaron que se avanza sobre un predio destinado a un paseo recreativo.

"Esta asamblea solicitó el comodato del predio para generar invernáculos en un esquema de economía social. También habían pedido terrenos con fines de urbanización. Nos comprometimos a gestionar y evaluar lo que pedían", explicó Giménez.

Aclaró que "la urbanización en ese sector no podrá prosperar, pero sí el acuerdo productivo ,con 12 invernáculos de 6 por 4 metros, cada uno. De modo que ahora, la asamblea deberá definir si decide avanzar o no".

Desde el barrio, denunciaron días atrás que "el municipio otorgó un predio fiscal a una 'precooperativa´ que no cuenta con el proceso adecuado" y cuestionaron que el terreno afectado "ocupa parte de la plaza y futuro paseo recreativo hasta la avenida de Circunvalación, en el que trabajan desde hace más de un año".

Al ser consultado sobre el descontento, Giménez manifestó: "Desconozco, no tengo documentación con respecto a ese trabajo. Sé que la gente del barrio se enojó pero no los consulté porque no son una junta institucionalmente conformada. No sabia cómo están trabajando".

Advirtió que el predio es extenso y con mucho desnivel. "En la parte más alta se notaba la intención de armar una plazoleta pero la parte prevista para los invernáculos era un basurero", dijo.