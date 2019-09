Polémica por la legalidad del operativo Aprender en Neuquén

Desde el gobierno confirmaron que mañana se realizará el operativo Aprender porque no es necesario que haya resolución. (Archivo)

El operativo Aprender, por el que se evalúa el desempeño de los estudiantes en distintas materias, siempre ha sido centro de polémica en Neuquén por el bloqueo que ha logrado mantener el gremio docente ATEN. Pero en esta ocasión dicha polémica se dio por las dudas alrededor de su aplicación.

ATEN advirtió que si bien mantendría su postura de rechazo, en este caso no se debían realizar las evaluaciones porque no se había dictado la resolución provincial que las habilitara. Sin embargo, desde el Gobierno se aseguró que esta norma no es necesaria porque alcanza con la adhesión que realizó la Provincia al inicio del operativo, en el 2016.

La aclaración fue realizada por el director provincial de Planeamiento, Estadística y Evaluación del Consejo Provincial de Educación (CPE), Gonzalo Heffesse, quien agregó que mañana serán evaluados 6659 estudiantes de quinto año de 126 secundarias, en las materias Lengua y Matemátia. Además, seis escuelas tendrán un día más de pruebas, pero de Ciudadanía y Ciencias Naturales.

Heffese aseguró que la organización del operativo está garantizada con 339 aplicadores que se reunieron previamente con las direcciones de los establecimientos y permanecieron en contacto para desarrollar la jornada de mañana.

Desde ATEN se planteó un escenario diferente, haciendo hincapié en la falta de normal legal y de comunicación oficial, a la vez que se llamó a todos los docentes a rechazar el operativo. Al no haber legal, el gremio no llamó a paro como en otros años, aclaró el secretario de prensa, Lucas Zori.

Según el secretario de prensa del gremio, Lucas Zori, la información es confusa porque ha llegado material explicativo a algunas escuelas pero no se ha dictado la norma, por lo que no debería realizarse. El dirigente resaltó que ATEN mantiene su rechazo a las evaluaciones estandarizadas, pero en esta caso cuestionó la forma en la que se quieren implementar. Zori adjudicó la falta de difusión del operativo al "trasfondo político entre el gobierno nacional y provincial."

En los años anteriores, el gremio docente ha llamado a paro para evitar la aaplicación de "Aprender" y las cantidad de pruebas realizadas en Neuquén no alcanzaron el mínimo para poder obtener conclusiones.