Polémica por las multas por no respetar el barril criollo

El gobierno de Neuquén notificó ayer a 13 operadoras por incumplir durante mayo y junio los alcances del decreto que reinstauró el barril criollo y fijó en 45 dólares el precio del crudo en el país. Con esas notificaciones se abrió la puerta a una serie de sanciones que, en medio de la coronacrisis, podrían terminar con multas de hasta 44 millones de pesos para cada operadora pero no para las refinerías que fijaron esos precios.

El decreto de necesidad y urgencia 488/20 incluyó un apartado sobre las penalidades que se pueden aplicar en caso de que las firmas incumplan con el precio sostén, algo que desde el gobierno neuquino se detectó tanto en mayo como en junio.

En el primer mes se informó que las firmas que incumplieron el precio sostén fueron doce: Capex, Chevron, Compañía de Hidrocarburos No Convencionales, ConocoPhillips, ECPSA, Equinor, Oilstone, Petróleos Sudamericanos, Petronas, Pluspetrol, Total Austral y Wintershall DEA.

En tanto que en junio fueron diez: Capex, Chevron, Compañía de Hidrocarburos No Convencionales, ConocoPhillips, ECPSA, GeoPark, Oilstone, Petróleos Sudamericanos, Total Austral y Wintershall DEA.

Un dato destacado del listado oficial de empresas al que accedió Energía On, es que si bien YPF figura como una de las firmas cumplidoras del precio sostén y fue uno de los apoyos clave para el lanzamiento del barril criollo, la Compañía de Hidrocarburos No Convencionales que incumplió en ambos meses los precios es la razón social formada por YPF y Chevron para desarrollar Loma Campana.

En números 400 millones de pesos se incrementaron los ingresos por regalías de Neuquén el mes pasado.

Esta vulneración al precio sostén fijado por la norma que entró el vigencia el pasado 19 de mayo, se debe a que algunas refinerías siguieron ofreciendo precios más bajos a las productoras, argumentando que sus costos operativos no son acordes al nuevo barril criollo.

Desde el ministerio de Energía de Neuquén explicaron que el trámite sancionatorio contempla la posibilidad de que la productora realice su descargo y corrija su liquidación, que en caso de no se abonada a término será reclamada por medio de la Fiscalía de Estado.

Pero la norma prevé además la aplicación de una multa que puede alcanzar un valor máximo de 44 millones de pesos, de acuerdo a la conversión de los metros cúbicos contemplados en el decreto y del tipo de cambio actual.

El precio sostén del barril entró en vigencia el pasado 19 de mayo.

Junto a esta penalidad, la firma sancionada deberá abonar las regalías que no liquidó por la diferencia en el precio de sus barriles, a las cuales se les adicionarán intereses hasta el día de su pago.

Según se informó las firmas que ya fueron notificadas están en plazo para pagar voluntariamente la diferencia, mientras que el monto de cada multa será determinado a partir del lunes.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales, dijo días atrás en una charla online que la penalidad por el incumplimiento de la letra fina del barril criollo está en manos de las provincias, como titulares de las concesiones hidrocarburíferas.

El dato 2.200

Sin embargo, como reza el refrán, hecha la ley, hecha la trampa: la normativa no permite a las provincias realizar reclamos contra una de las dos partes que participaron en la vulneración del barril criollo, las refinerías.

“Las provincias no tenemos jurisdicción sobre las refinerías independientemente de donde se encuentren porque son autorizadas por Nación, entonces ante una operación por debajo del precio sostén sólo podemos reclamarle a la productora, pero no a la refinería”, explicaron a Energía On desde el ministerio de Energía de Neuquén.

A raíz de esta situación desde los gobiernos provinciales se solicitó a Nación que tome cartas en el asunto dado que son las refinerías las que imponen el menor precio, en especial a las pequeñas operadoras que terminan siendo tomadoras de ese precio que fijan las refinerías.

La opción que tienen muchas de estas productoras es no vender ese crudo y arriesgarse a acopiarlo a la espera de poder comercializarlo más adelante.

Pero ahora, además de haber cobrado poco por su crudo, estas firmas podrían tener que pagar una multa que parte de los 440.000 pesos y asciende hasta el equivalente a 13.800 barriles de petróleo, pudiendo poner en jaque a estas operadoras que ya están afectadas por la coronacrisis.

Neuquén envió intimaciones por un total de 280 millones de pesos

Las intimaciones de pago que el gobierno de Neuquén realizó ayer a las operadoras que vendieron su petróleo por debajo del precio sostén del barril criollo ascienden a los 280 millones de pesos.

Este valor corresponde a las 12 irregularidades detectadas en mayo y las 10 de junio que en dólares representan cerca de 4 millones de dólares.

El incremento del valor del crudo apunta a elevar la producción pero por la caída de la demanda su impacto se siente en las regalías.

Para las arcas provinciales estos aportes no son superfluos, dado que representan el 10% de las regalías que la provincia de Neuquén percibe por la producción petrolera y el 5% del total de los ingresos por regalías de la principal provincia productora del país.

Esto representa que el 10% de la producción de crudo de ambos meses se declaró a valores por debajo del precio sostén, un precio que también debe ser aplicado al petróleo que se almacena.

Los ingresos por regalías de la provincia se desplomaron con el inicio de la pandemia y en especial de la cuarentena que combinaron la marcada caída del precio internacional e interno con una baja en la producción ante la falta de demanda.

Tan sólo en abril la caída representó 1500 millones de pesos para Neuquén, de los cuales sólo se recuperaron 400 millones de pesos en el primer mes de vigencia del precio sostén.

La suba del Brent fuerza a una revisión del decreto del precio sostén

El DNU 488/20 previó una revisión trimestral para ajustar su evolución que podría darse en poco más de un mes. El incremento que ha experimentado desde mediados de mayo la cotización del Brent, el crudo internacional de referencia para el país, fuerza a analizar la normativa dado que se encuentra a apenas unos dólares del precio fijado como sostén.

En mayo, cuando se lanzó el barril criollo, la cotización estaba cerca de los 30 dólares, es decir que el precio de incentivo para la producción nacional representaba prácticamente la mitad del valor global.

Pero desde entonces la recuperación de los mercados globales y los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) jugaron a favor para que el crudo recupere valor.

Desde Nación están al tanto de esta situación y de los reclamos que se han dado por la aplicación del precio sostén de parte de las refinadoras, por lo que están preparando la revisión para el mes entrante.