Polémico: le prometió $5000 a sus empleados si Macri llega al balotaje

Un productor agrícola de Tucumán se convirtió en tendencia en las últimas horas, tras la viralización de un audio donde le comentaba a sus empleados que, en caso que Mauricio Macri llegue al balotaje en las elecciones de octubre, les pagaría un bono de 5 mil pesos.

El protagonista en cuestión se llama Gonzalo Blasco, y como afirma en el audio que se viralizó, ofreció pagar el bono entre el 1 y el 10 de noviembre en caso que el oficialismo logre llegar al balotaje.

"Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (haciendo referencia a la oposición) y viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenle a sus vecinos y a sus amigos", reza una parte del audio.





Al transformarse en tendencia nacional, Blasco salió a dar su versión de los hechos. Allí afirmó que el bono se trata de un "premio", "una idea para equilibrar la balanza para que la gente vaya y vote libremente".

En una entrevista con Luis Novaresio, el productor fue consultado sobre si eso no era similar a comprar un voto. "No hay extorsión, no hay amenaza, no hay intimidación. El bono es una liberalidad. Yo no les digo 'vayan y voten a tal o cual'", esgrimió como defensa Blasco.

El asunto tomó tal trascendencia que el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, aseguró en declaraciones a Radio La Red, que cualquier acción que tienda a condicionar al votante es "una irregularidad" y podría ser investigada.