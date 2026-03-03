Agredió a su expareja en Belisle, le robó el auto y se escapó: terminó detenido en Chimpay

El acusado fue detenido en la terminal de ómnibus de Chimpay tras un operativo cerrojo de la Policía.

Un hombre fue detenido tras agredir a su ex pareja, provocar daños en su vehículo y huir con el rodado en la zona rural de Belisle. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y derivó en un operativo cerrojo en el Valle Medio.

La víctima logró escapar a pie y pedir ayuda en la unidad policial, mientras el agresor se llevaba el automóvil. Horas más tarde fue localizado en Chimpay y quedó a disposición de la Justicia.

Violencia y fuga

Según la denuncia, el hombre, domiciliado en Neuquén, se presentó en la vivienda de su expareja y comenzó a agredirla físicamente. La mujer intentó subir a su auto para retirarse, pero el agresor se colgó del vehículo y rompió a golpes el vidrio de una de las puertas delanteras.

De acuerdo a su relato, una vez dentro del habitáculo volvió a golpearla. En medio del ataque, la mujer consiguió salir y escapar corriendo hacia la Subcomisaría de Belisle, mientras el hombre huía con el rodado.

Operativo y detención

Alertados por la situación, efectivos de la Subcomisaría 64 desplegaron un operativo cerrojo con apoyo de otras unidades policiales de la región.

Media hora después, personal de la Comisaría 37 de Chimpay halló el vehículo estacionado y sin ocupantes en una estación de servicio de esa localidad. Finalmente, cerca de las 7, el sospechoso fue localizado en la terminal de ómnibus de Chimpay y detenido.

La Fiscalía inició una investigación bajo la carátula de lesiones calificadas en el marco de violencia de género, coacción y robo. La víctima fue asistida por Salud Pública y se constataron lesiones leves, con laceraciones superficiales en ambos brazos.