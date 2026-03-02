ESCUCHÁ RN RADIO
Brutal agresión en Las Grutas: terminó con una fractura en la pierna y el acusado quedó preso

La denuncia activó la intervención policial y judicial. El hombre fue aprehendido por lesiones graves agravadas por el vínculo.

Redacción

Por Redacción

La intervención policial se produjo el viernes por la tarde en Las Grutas. Foto: Archivo.

Un hombre fue detenido el viernes por la tarde en Las Grutas acusado de provocar lesiones graves a su pareja, luego de que la mujer denunciara ante la Policía haber sido víctima de agresiones físicas. La intervención se produjo tras un llamado que alertó sobre la situación, y el caso quedó encuadrado en una causa por lesiones graves agravadas por el vínculo.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría 29° de Las Grutas intervino tras recibir la denuncia. De manera inmediata, los efectivos trasladaron a la víctima al hospital local para su asistencia.

Según se informó, a las 17:20 el médico de guardia certificó que la mujer presentaba una fractura de peroné en la pierna izquierda, lesión que fue encuadrada en el marco de una causa por lesiones graves.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del hombre por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, quedando a disposición de la Justicia.

El fiscal dispuso la detención y se aguarda la audiencia

Tomó intervención el agente fiscal de turno, quien dispuso la notificación de la detención. El imputado permanece detenido a la espera de la audiencia de formulación de cargos.


