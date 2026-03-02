Un joven se entregó y quedó detenido por el homicidio en Viedma: lo imputarán en las próximas horas

El acusado se entregó en la comisaría 34 de Viedma y quedó detenido por el crimen.

Un hombre de 38 años fue hallado sin vida este domingo al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Perú, en Viedma. La víctima presentaba heridas de arma blanca. El principal sospechoso es un vecino de 28 años que, horas más tarde, se presentó de manera voluntaria en la comisaría 34 y quedó detenido a la espera de la formulación de cargos.

Hallazgo y primeras actuaciones

Cerca de las 13, un llamado alertó a la Policía sobre una persona herida. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Luis Miguel Santana en el interior de uno de los departamentos del inmueble, donde se alquilan habitaciones.

En la escena trabajaron el gabinete de Criminalística y la Fiscalía de turno, que dispusieron el resguardo del lugar para recolectar pruebas y determinar la mecánica del ataque. El cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente.

Una pelea previa y la detención

De acuerdo con los testimonios recabados, la víctima y el acusado habían protagonizado horas antes una violenta pelea -aparentemente- relacionadas con cuestiones de convivencia. La investigación sostiene que el conflicto escaló hasta el desenlace fatal.

A las 21, un joven de 28 años se presentó en la comisaría 34 para consultar si era buscado. Allí fue notificado de su detención por disposición de la fiscal Yanina Estela Pasarelli.

Se le confeccionaron fichas dactiloscópicas y fue alojado en la comisaría 1, donde permanecerá hasta la audiencia prevista para las próximas horas.

Situación procesal

Con los resultados preliminares de la autopsia junto a los informes del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), la Fiscalía avanzará con la acusación del sospechoso. La investigación busca esclarecer con precisión cómo se produjo el ataque y el grado de responsabilidad del detenido en el homicidio.