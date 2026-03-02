Continúan buscando a los prófugos por el homicidio en Cipolletti: qué determinó la autopsia

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca. Foto Archivo.

La Fiscalía de Cipolletti avanza en la investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años asesinado a balazos en la madrugada del domingo. Mientras continúan las tareas para identificar y localizar a los dos sospechosos que habrían disparado desde un vehículo, se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Roca.

Qué determinó la autopsia

Según datos preliminares incorporados a la causa, el proyectil fue recuperado durante el examen forense, lo que permitirá profundizar los peritajes balísticos.

El informe indicó que la bala ingresó por el hombro izquierdo, atravesó el tórax y quedó alojada en el sector derecho del cuerpo, lesionando órganos vitales. Esa trayectoria fue la que provocó la muerte del joven.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que los familiares fueron notificados y que ya se realizó la entrega del cuerpo.

El ataque y la búsqueda de sospechosos

El hecho ocurrió alrededor de la 1 en la intersección de Presidente Perón (Circunvalación) y Serafín González. De acuerdo con los primeros indicios, dos personas habrían efectuado disparos desde un automóvil, hiriendo de gravedad a Aguilera.

Tras el ataque, intervinieron el fiscal jefe y el fiscal del caso en turno junto al Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal de las comisarías 45 y 79 de la Policía de Río Negro.

La investigación continúa en curso con el análisis de pruebas y registros, mientras se trabaja para identificar a los presuntos autores del homicidio.