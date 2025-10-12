Presunto doble femicidio en Córdoba: encontraron al nene de cinco años que era buscado y detuvieron a su padre

En Córdoba se activó una alerta Sofía tras la desaparición de un nene de cinco años. Su nombre es Pedro Teodoro Rodriguez Laurta y fue visto por última vez el sábado 11 de octubre. La búsqueda está vinculada al presunto doble femicidio de su mamá Luna Giardina y su abuela materna Mariel Zamudio. El nene fue encontrado junto a su padre, a quién detuvieron como principal sospechoso del crimen.

Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, está a cargo de la investigación y los pedidos de captura a Interpol.

Y según indicó Infobae se sospechaba que «quien cometió los asesinatos y se llevó al niño es el padre, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya. La investigación avanza bajo secreto de sumario».

Este domingo el niño fue encontrado junto a su padre en buen estado de salud. El hombre fue detenido como principal sospechoso del crimen. «Las autoridades los hallaron en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se sospecha que iban camino hacia Uruguay«, explicó el mismo medio.

Qué se sabe del presunto doble femicidio en Córdoba: las víctimas eran madre e hija

Según detallaron fuentes cercanas a la investigación el presunto doble femicidio y la sustración del nene de cinco años se descubrió a través de un llamado al 911. Allí se dio cuenta de varias detonaciones de un arma de fuego.

La Policía se hizo presente en el lugar y encontró los cuerpos en una vivienda ubicada en San Pedro Toyos y Chimu.

«Los investigadores, que trabajan desde ayer por la noche, intentan dar con la ruta de un auto de aplicación que se habría tomado el hombre luego de dispararle a su ex pareja y a su ex suegra. Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, viaja al lugar para seguir de cerca la búsqueda», indica Infobae.

En la cuenta Varones Unidos en X se brindaron detalles sobre el «Caso Pedro Laurta». Los tuits llevan a un blog con artículos que relatan el supuesto secuestro de Pedro a manos de su madre.

El contenido está cargado de graves acusaciones sobre presuntas extorsiones, explotación sexual de menores, hostigamiento y estafas. Entre estas publicaciones también figura la denuncia por violencia de género que Luna Giardino realizó en su momento contra su pareja.

Por lo contrario, el sospechoso alegaba que su hijo había sido retenido ilegalmente en Córdoba por la madre desde el 3 de octubre de 2023, la última vez que el niño dejó Uruguay.