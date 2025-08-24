Femicidio de Ana Calfín en Chubut: este jueves leerán la pena a prisión perpetua para el condenado

Este jueves se leerá en Esquel la condena perpetua a Miguel Vargas por el femicidio de Ana Calfín, tras su fuga y captura en Chile. Foto MPF Chubut.

El proceso judicial por el femicidio de Ana Calfín llega a su instancia final. Este jueves, el juez Jorge Novarino leerá la sentencia que impondrá prisión perpetua a Miguel Alejandro Vargas Nehuén, hallado culpable por un jurado popular en abril de este año.

El caso, que conmovió a la Patagonia, estuvo marcado por la fuga del acusado a Chile y su posterior extradición. La audiencia de cesura, realizada el pasado jueves, confirmó que la única condena posible será la de prisión perpetua y que Vargas permanecerá en prisión preventiva en un centro de alta seguridad hasta que la sentencia quede firme.

Un crimen atravesado por la violencia de género

Ana Calfín, de 37 años, murió en agosto de 2023 a raíz de graves quemaduras sufridas en el domicilio que compartía con Vargas en el barrio Lennard Englud de Esquel. La investigación probó que se trató de un caso de violencia de género y que el imputado intentó simular un accidente doméstico.

El 11 de abril de 2025, un jurado popular declaró a Vargas autor penalmente responsable de homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género. La pena única prevista para este delito es la prisión perpetua.

La fuga y la captura en Chile

Antes de la lectura de su condena, Vargas burló la prisión domiciliaria y se fugó en un vehículo alquilado junto a su hermano. Cruzó la frontera por un paso no habilitado e ingresó a la isla de Chiloé, donde permaneció prófugo hasta mayo de 2024.

La captura se logró en la ciudad de Castro tras un operativo internacional coordinado por la Fiscalía, la División de Policía de Investigaciones, Interpol y las fuerzas de seguridad chilenas. Se concretó la extradición y este miércoles Vargas fue finalmente trasladado a Esquel para enfrentar la cesura de pena.

Audiencia de cesura y pedido fiscal

La fiscal Rafaella Riccono recordó en la audiencia la secuencia de hechos y solicitó que el condenado sea alojado en un centro de máxima seguridad. Argumentó que la gravedad del caso y la fuga previa obligan a extremar las medidas de seguridad para evitar un nuevo escape.

Asimismo, la Fiscalía pidió restituir la vivienda de Ana Calfín a sus hijos, ya que Vargas figuraba como depositario judicial de la propiedad durante el proceso. Se sostuvo que no correspondía dejarle la casa de la víctima a quien fue condenado por asesinarla.

La posición de la defensa

El defensor particular de Vargas, Hernández, no se opuso a la pena perpetua por ser la única prevista legalmente. Sin embargo, planteó que su cliente debería permanecer en Esquel para poder entrevistarse con él en la etapa de recursos. Consideró que la fuga anterior se había producido desde un arresto domiciliario y que sería suficiente alojarlo en una comisaría común.

Respecto de la vivienda, la defensa señaló que los derechos patrimoniales deberán discutirse en el fuero civil, aunque no objetó la entrega de las llaves a la familia de la víctima.

Cuándo se leerá el fallo tan esperado por la comunidad

El juez Novarino anticipó que este jueves 28 de agosto se conocerá la sentencia integral, que incluirá la confirmación de la prisión perpetua y la definición sobre la vivienda de la víctima. Para la familia de Ana, será un paso hacia la justicia, aunque el dolor por la pérdida sigue presente.