Allanamiento en Cervantes: secuestraron cocaína y una motocicleta robada, hay un detenido

El procedimiento permitió secuestrar cocaína, una motocicleta robada en Neuquén y detener a un joven que quedó a disposición de la Justicia Federal.

Un allanamiento realizado en la localidad de Cervantes permitió la detención de un joven de 18 años y el secuestro de droga, una motocicleta con pedido de secuestro por robo y diversos elementos vinculados a una investigación judicial.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 22°, en el marco de una causa por amenazas calificadas, y contó con la intervención de la Fiscalía Federal, que dispuso las medidas posteriores al procedimiento.

El procedimiento policial

El allanamiento se concretó en un domicilio ubicado sobre calle San Pablo, en el barrio Virgen de Luján Este. Durante la requisa, los uniformados encontraron un cartucho calibre 22, dinero en efectivo, una balanza de precisión y dos teléfonos celulares, considerados de interés para la investigación.

Además, se secuestró una motocicleta Honda de 190 cc, la cual presentaba pedido de secuestro activo por un hecho de robo denunciado en la provincia de Neuquén, según se constató a través de los sistemas policiales.

Droga y actuación de la Justicia Federal

En el lugar también se halló una sustancia sospechosa, que fue sometida a pruebas orientativas por personal de Toxicomanía de General Roca. Los test arrojaron resultado positivo para cocaína, por lo que se dio intervención inmediata a la Justicia Federal.

Por disposición del Juzgado Federal, se ordenó el secuestro de todos los elementos y la detención del joven, quien fue trasladado y alojado en la Unidad Policial de Cervantes, quedando a disposición de la Justicia Federal.

Situación procesal del detenido

El joven fue notificado como imputado tanto en la causa que originó el allanamiento como por el delito de encubrimiento, en relación con la motocicleta robada. La investigación continúa para determinar posibles responsabilidades adicionales