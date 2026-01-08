Escapó a toda velocidad en Cipolletti y cayó en Cinco Saltos: conducía con 1,94 g/l de alcohol en sangre

El operativo comenzó en Cipolletti y finalizó en Cinco Saltos, donde el conductor fue detenido y el vehículo quedó secuestrado por orden judicial.

Un conductor en estado de ebriedad fue detenido tras una peligrosa persecución policial que se inició en Cipolletti y finalizó en Cinco Saltos, en el Alto Valle. El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro y permitió evitar un posible siniestro vial de graves consecuencias.

El hombre, de 37 años y domiciliado en Neuquén, circulaba de manera zigzagueante y a alta velocidad, desoyendo reiteradas señales de alto. Tras ser interceptado, el test de alcoholemia confirmó un nivel de 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

Maniobras peligrosas y fuga

Según se informó, la situación se tornó crítica desde el inicio del procedimiento. El vehículo avanzaba de forma errática y obligó al móvil policial a realizar maniobras evasivas para evitar colisiones, poniendo en riesgo tanto a los efectivos como a otros conductores.

Lejos de detenerse ante las indicaciones policiales, el conductor decidió escapar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varios kilómetros hasta el ejido urbano de Cinco Saltos.

Interceptado en Cinco Saltos

La huida finalizó en calle Antonio Radonich al 900, donde el automóvil fue finalmente interceptado. Al descender, los efectivos constataron que el hombre apenas podía mantenerse en pie y presentaba un fuerte aliento etílico.

De inmediato se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó el resultado positivo de 1,94 g/l, confirmando el grave riesgo que representaba para la comunidad.

Intervención judicial y secuestro del vehículo

Tras el procedimiento, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del vehículo, la notificación del conductor por resistencia a la autoridad, la extracción de fichas dactilares y la solicitud de antecedentes penales.

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar policial permitió evitar un desenlace trágico, reafirmando el compromiso de la Policía de Río Negro con la seguridad vial.