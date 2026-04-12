Se fugó un detenido en una comisaría de Allen y activaron un operativo policial en el Alto Valle

Buscan a un evadido en Allen: se fugó de la comisaría 6 y activaron un operativo en todo el Alto Valle. Foto Archivo.

La Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo en el Alto Valle para dar con el paradero de un hombre que se evadió de una dependencia policial en la ciudad de Allen. Se trata de Lucas Emanuel Lozada, de 38 años, cuya fuga fue constatada este sábado 11 de abril en la comisaría Sexta, donde permanecía detenido.

Investigación y operativo en marcha

Según informaron fuentes policiales, el hombre estaba alojado en el marco de una causa por desobediencia judicial y amenazas, bajo intervención de la Fiscalía de turno de Roca.

Además, debía permanecer bajo custodia hasta el próximo 20 de abril, fecha en la que estaba previsto el inicio de su juicio oral y público.

Tras confirmarse la evasión, se activaron de inmediato las actuaciones correspondientes y se puso en marcha un operativo de búsqueda con participación de distintas unidades policiales.

Pedido de colaboración a la comunidad

La búsqueda se extiende por toda la región del Alto Valle, con controles y tareas de rastrillaje para intentar localizar al evadido.

En ese contexto, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita dar con su paradero.

Quienes puedan brindar datos relevantes pueden comunicarse con la comisaría 6 de Allen o a través de la línea de emergencias 911.

Investigación en curso

La Policía continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la fuga, mientras se intensifican los operativos para lograr la recaptura.

El caso permanece en investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.