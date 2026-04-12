Descubrieron un invernadero de marihuana a gran escala en un country de Bariloche

Gendarmería Nacional realizó el operativo que detectó una enorme plantación de marihuana en invernadero en Bariloche. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Un sistema de cultivo «indoor» en un invernadero prolijamente preparado para el desarrollo de plantas de marihuana fue detectado y decomisado por Gendarmería Nacional en un barrio cerrado de la zona oeste de Bariloche, con el saldo de ocho personas vinculadas a una causa federal.

Según informó la fuerza federal, se secuestraron más de 28 kilos de plantas de cannabis en un total de seis allanamientos que el Escuadrón 34 de Gendarmería, con asiento en Bariloche, realizó días atrás.

Los gendarmes dieron con los estupefacientes tras una investigación iniciada en enero y se encontraron con «un sistema de cultivo, crecimiento, ventilación y secado de las plantas». Además, se decomisaron elementos tecnológicos, balanzas de precisión y semillas.

Gendarmería Nacional realizó el operativo que detectó una enorme plantación de marihuana en invernadero. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Ocho personas, vinculadas al cultivo y comercialización de estupefacientes, quedaron supeditadas a una causa penal que se tramita en la Unidad Fiscal Federal de Bariloche.

Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Bariloche, durante tres meses «llevaron a cabo tareas de campo, análisis y constataciones que fueron motivo» para solicitar a la fiscalía una serie de allanamientos en el barrio cerrado Valle Escondido, ubicado a la altura del kilómetro 16 de la avenida Bustillo.

La fuerza informó que durante el registro del primer domicilio, los gendarmes hallaron la construcción de un invernadero de marihuana a gran escala en donde se realizaba el cultivo de plantas de cannabis bajo distintos procesos de iluminación, de resguardo, de crecimiento, de ventilación y secado.

Gendarmería Nacional realizó el operativo que detectó una enorme plantación de marihuana en invernadero. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

En ese lugar, se secuestraron 28 kilos 447 gramos de cannabis proveniente del invernadero y distintos elementos.

Como resultado de los seis allanamientos se decomisó un total de 28 kilos 879 gramos de marihuana, 10 celulares, una notebook, tres balanzas de precisión, una tarjeta SD, un disco externo y 275 semillas de marihuana.

Desde el Juzgado Federal se dispuso el secuestro de la droga encontrada y de todos los elementos hallados. También dispuso que los ocho supuestos miembros de la organización que cultivaba y comercializaba queden supeditados a la causa.