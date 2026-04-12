Golpe al narcomenudeo en Neuquén: cayó una pareja con droga, dinero y un posnet

Un nuevo procedimiento contra el microtráfico se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén, donde una pareja fue detenida tras ser sorprendida con drogas y elementos vinculados a la comercialización dentro de un vehículo estacionado. El operativo se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre una situación sospechosa en un Fiat Palio gris, ubicado en la zona de calles Huilen y Río Caleufú. La intervención policial permitió avanzar rápidamente y derivó en la detención de ambos ocupantes.

Un aviso clave y el hallazgo de la droga

El hecho ocurrió cerca de las 22:50 del sábado, cuando efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir un llamado que advertía sobre un episodio confuso dentro del rodado.

Al arribar, los uniformados observaron que la conductora, de 39 años, se encontraba dormida, mientras que su acompañante, un hombre de 36, intentaba despertarla. En ese contexto, procedieron a identificarlos y notaron la presencia de una bolsa de nylon con un polvo blanco en su interior, además de restos esparcidos en el vehículo.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata al Departamento Antinarcóticos y a la Fiscalía, que dispuso la demora de ambos sujetos y posteriormente su detención.

Secuestro de cocaína y elementos de fraccionamiento

La requisa del vehículo finalizó el domingo alrededor de las 13:20, momento en el que se concretó el secuestro de 202 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con otros dos envoltorios que contenían 1,76 gramos adicionales de la misma sustancia.

Además, los efectivos incautaron 90 gramos de bicarbonato, sustancia habitualmente utilizada para el corte de droga, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, un envase con 0,24 gramos de cannabis, recortes de nylon, dos cuadernos con anotaciones y dos dispositivos posnet.

Estos elementos, según se presume, eran utilizados para la comercialización de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de venta directa desde el vehículo.

Intervención judicial y situación de los detenidos

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, que dispuso la detención formal de la pareja, quienes permanecen a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la comisaría 21 del barrio Melipal, con el apoyo del área especializada en narcóticos.

Allanamientos y armas secuestradas en Centenario

En paralelo, durante el mismo fin de semana se desarrollaron tres allanamientos en la ciudad de Centenario, en el marco de una causa por abuso de armas de fuego.

El hecho investigado se remonta a marzo, cuando un grupo de personas efectuó más de diez disparos contra una vivienda en el barrio Bella Vista, sin que se registraran heridos.

A partir de la investigación, se logró identificar a algunos de los presuntos autores, lo que permitió concretar los procedimientos en los que se secuestraron un revólver calibre 38 con seis cartuchos y una escopeta calibre 16.

Asimismo, se halló una planta de cannabis sativa de aproximadamente 1,60 metro de altura y cogollos de marihuana, por lo que se dio intervención al área de Antinarcóticos.

Como resultado, tres personas fueron demoradas, entre ellas el presunto autor de los disparos, quedando todas a disposición de la Justicia.

Refuerzo de operativos contra el delito

Desde el gobierno provincial destacaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia integral para combatir el narcotráfico y el delito en general, mediante la incorporación de más personal, móviles y tecnología.

En ese sentido, señalaron que el incremento de allanamientos y detenciones responde a una política sostenida de seguridad, orientada a mejorar la prevención y dar respuestas concretas a la comunidad.