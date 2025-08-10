Amenazó a su expareja con disparos al aire y terminó detenido en Fernández Oro: «Los voy a matar a tiros»

Un nuevo hecho de violencia de género terminó con un detenido en Fernández Oro. El hombre fue denunciado este domingo por la tarde tras incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento, amenazar de muerte a su expareja y realizar varios disparos con un arma de fuego en la vía pública. El caso es investigado por el fiscal Martín Pezzetta, quien dispuso medidas urgentes para resguardar a la víctima y avanzar en la causa.

El episodio tuvo lugar este sábado alrededor de las 18, cuando la denunciante se encontraba en la vereda de su casa junto a otra persona. Según su relato, el acusado pasó frente a la vivienda, ubicada en la misma calle a escasos metros, y comenzó a increparla con amenazas directas, advirtiendo que “los iba a matar a tiros”. Minutos después, salió en una motocicleta y efectuó al menos cuatro detonaciones de arma de fuego antes de retirarse.

El acusado tenía una orden de alejamiento vigente

La mujer, que tiene un hijo de dos meses en común con el sospechoso, señaló que él tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a su domicilio, medida dictada por un juzgado local. Ante la gravedad del hecho, la policía inició actuaciones por desobediencia, abuso de arma y amenazas calificadas, con calificación provisoria de los artículos 239, 104 y 149 bis del Código Penal.

Este domingo, cerca de las 15:40, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en la misma cuadra de la denunciante, autorizado por la Justicia. El operativo incluyó la búsqueda de armas, municiones, motocicletas y teléfonos celulares. En el lugar fue recibida la comisión policial por una familiar del imputado. Sin embargo, la inspección de la casa arrojó resultados negativos en cuanto a armas y cartuchería.

Durante el procedimiento se supo que el hombre no estaba en el domicilio, ya que presuntamente se encontraba trabajando, aunque no se aportaron datos del lugar exacto. Sin embargo, antes de las 18, ya en sede policial, se logró su detención. Se le secuestró un teléfono celular que quedó incorporado a la causa como evidencia.

El fiscal Pezzetta dispuso la detención formal del acusado en los términos del artículo 108 del Código Procesal Penal, y ordenó que se continúen las tareas de investigación, incluyendo pericias sobre el celular y entrevistas a testigos. También se buscarán cámaras de seguridad para determinar la mecánica de los hechos y el recorrido realizado por el sospechoso el día del incidente.