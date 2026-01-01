Murió un joven en San Martín de los Andes durante los festejos de Año Nuevo: recibió una puñalada tras una discusión

El 2026 inició de manera violenta en San Martín de los Andes. Un joven de 25 años murió este miércoles 1° de enero tras ser apuñalado durante un enfrentamiento ocurrido en el barrio Chacra 32, en un hecho que generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona.

El incidente se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada. Según las primeras informaciones, la agresión se produjo en el marco de una discusión cuyas causas aún se encuentran bajo investigación. Tras recibir el alerta, personal de Salud del Hospital Dr. Ramón Carrillo acudió rápidamente al lugar para asistir a la víctima, quien presentaba una herida de gravedad en el abdomen.

El joven fue estabilizado inicialmente y trasladado de urgencia hacia el nuevo nosocomio ubicado en la zona de Chacra 2, informó RealidadSanmartinense. Sin embargo, la gravedad de las lesiones internas fue determinante: a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico durante el trayecto, se constató su muerte antes de ingresar al hospital.

La investigación policial sobre el crimen en San Martín de los Andes

En el lugar del ataque, efectivos de la Policía de Neuquén montaron un operativo para resguardar la escena y comenzaron a tomar testimonios de personas que habrían estado presentes durante la pelea. El objetivo es esclarecer la secuencia del hecho y dar con el o los autores del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer la identidad de la víctima. La causa quedó en manos de la fiscalía local, que ordenó las diligencias de rigor para avanzar en la identificación del responsable del homicidio.