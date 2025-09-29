Apuñalaron y mataron a un joven en El Bolsón: hay un detenido

Apuñalaron y mataron a un joven de 25 años en El Bolsón: hay un detenido. Foto ilustrativa

Un brutal hecho de violencia sacudió a la localidad de El Bolsón durante la madrugada de este lunes, cuando un joven de 25 años, identificado como Julián Salvo Daniel murió tras recibir múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo. La víctima alcanzó a ser trasladada con vida al hospital local, pero falleció horas más tarde a raíz de la gravedad de las heridas.

Según los primeros testimonios, la agresión ocurrió en el contexto de una confrontación previa entre la víctima y el presunto autor, sobre la calle Las Heras al 66.

Lo hirieron en el pecho con un cuchillo

Las primeras averiguaciones realizadas por Diario RÍO NEGRO dan cuenta que el joven se habría presentado en una vivienda acompañado por un amigo, donde fue atacado por dos sujetos que salieron del domicilio. Uno de ellos portaba un cuchillo y lo hirió en el pecho.

La escena generó conmoción entre los presentes, que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Una ambulancia y varios móviles policiales acudieron al lugar y el herido fue trasladado de urgencia al centro médico, donde permaneció varias horas en estado crítico hasta que se confirmó su deceso.

El presunto autor del ataque fue detenido por personal de la Comisaría 12 y se encuentra alojado en esa dependencia, a disposición de la Justicia. La identidad de la víctima y del sospechoso aún no fue confirmada oficialmente.

Fiscalía trabaja en el lugar

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención inmediata en el caso. Funcionarios del organismo se constituyeron en la vivienda donde ocurrió la agresión para coordinar las diligencias y ordenar las primeras medidas de investigación.

El fiscal a cargo dispuso la participación de la Brigada de Investigaciones Judiciales, que trabaja en la reconstrucción de la secuencia del ataque. También se recogen pruebas y se toman declaraciones testimoniales de testigos que presenciaron lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, se solicitó la realización de la autopsia al Cuerpo Médico Forense para determinar con precisión las causas de la muerte y el tipo de lesiones que sufrió el joven.

Criminalística trabaja en el lugar.

En paralelo, el Gabinete de Criminalística efectuó un relevamiento exhaustivo en la escena del crimen, en conjunto con la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público Fiscal, con el fin de levantar indicios relevantes para la causa.

La defensa pública penal también se hizo presente en El Bolsón para garantizar la asistencia letrada del detenido, quien será sometido en las próximas horas a la audiencia de formulación de cargos ante la Oficina Judicial.

Las autoridades judiciales adelantaron que durante la jornada continuarán las medidas de investigación, entre ellas allanamientos, entrevistas y otras diligencias para reforzar la hipótesis del caso y determinar responsabilidades.