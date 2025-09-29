Video | Cuatro imputados tras allanamientos por droga en Roca: uno de los acusados está condenado por narcotráfico

La división de Toxicomanía de Roca culminó este fin de semana un extenso trabajo que se había iniciado en junio tras una denuncia al 0800-Droga. La pesquisa permitió llevar adelante dos allanamientos en la ciudad, donde se secuestraron drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y dispositivos electrónicos.

🚨 CUATRO IMPUTADOS EN ALLANAMIENTOS POR DROGAS Y TENENCIA DE ARMAS pic.twitter.com/Q2qhsFQp0Q — Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro (@SegyJust) September 28, 2025

En ese marco, la Justicia Federal imputó a cuatro personas por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Uno de ellos fue identificado como Javier “Javi” Luna, de 33 años, quien ya había sido condenado en 2019 a seis años de prisión por tráfico de drogas.

Toxicomanía de Roca imputó a cuatro personas por narcotráfico. Foto Policía de Río Negro.

Cuatro meses de trabajo

Según confirmó Abelardo Raiman, comisario a cargo de Toxicomanía, la investigación se extendió durante cuatro meses. En ese tiempo, los agentes realizaron tareas de seguimiento en distintas viviendas de la ciudad, entre ellas una ubicada en calle Misiones y otra en Canadá.

El seguimiento permitió establecer que las entregas se realizaban a domicilio en un vehículo particular y que la vivienda de calle Canadá funcionaba como un punto de distribución secundaria. La operatoria, según la pesquisa, mantenía un nivel sostenido en la ciudad.

Finalmente, con la autorización judicial, los allanamientos se concretaron este fin de semana y, con colaboración del grupo COER, secuestraron 50 gramos de cocaína lista para la venta, 10 gramos de marihuana, una pistola calibre .22 cargada, siete teléfonos celulares, una notebook y más de dos millones de pesos en efectivo. Además, incautaron otros elementos tecnológicos vinculados a la actividad ilícita.

Causas paralelas

El Ministerio Público Fiscal dispuso la imputación de cuatro personas mayores de edad en la causa federal por drogas. Paralelamente, la Fiscalía Provincial Nº1 abrió un expediente por tenencia ilegal de arma de fuego, en virtud del secuestro de la pistola cargada hallada en el procedimiento.

Si bien trascendió públicamente que Luna había sido detenido, fuentes oficiales aclararon que solo fue imputado en la causa y que no se dispuso su arresto en esta etapa. En los próximos días se definirá el camino judicial que deberán afrontar los cuatro involucrados.

«La Policía de Río Negro reafirma su compromiso con la prevención y lucha contra el narcotráfico, destacando el profesionalismo del personal interviniente y la colaboración de la comunidad a través de las denuncias anónimas que resultan fundamentales para avanzar en este tipo de investigaciones», difundieron desde la fuerza.