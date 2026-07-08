Ni Nike ni Adidas: los botines de Vozinha y el lazo con un argentino que es furor

El Mundial 2026 no solo deja goles, sino historias que cambian vidas de la noche a la mañana. El caso más fascinante es el de Josimar Dias, mundialmente conocido como “Vozinha”. A sus 40 años y al borde del retiro, el arquero de Cabo Verde se convirtió en el personaje del que habla el planeta entero no solo por su histórica actuación bajo los tres palos, sino por sus llamativos botines creados por un argentino.

Tras una histórica fase de grupos y una enorme actuación en la eliminación contra Argentina en dieciseisavos de final, es el arquero que sorprendió a todos. Vozinha se convirtió en un fenómeno digital absoluto y superó los 17 millones de seguidores en Instagram en cuestión de días.

Esta explosión de marketing despertó el interés inmediato de gigantes corporativos, pero la verdadera joya de esta historia está en sus pies.

Mientras las marcas multinacionales se disputan su firma para los próximos meses, la gran curiosidad que capturó la atención es el calzado con el que Vozinha hizo historia. El arquero de Cabo Verde disputó el Mundial con botines de la marca Senda Athletics, una firma fundada y liderada por un argentino: Santiago Halty.

Vozinha y Senda Athletics: una alianza de valores

La historia de la alianza parece sacada de una película. Halty fundó la empresa hace más de 10 años enfocándose en el nicho del fútbol. Senda apostó por atletas de selecciones pequeñas pero con historias inspiradoras, así llegó a un Vozinha que recién se preparaba para el campeonato mundial.

«Buscamos jugadores que reflejaran nuestros valores de sacrificio, de trabajo, de humildad. Y encontramos en Vozinha un ejemplo claro de eso. Nos pusimos en contacto y le hicimos llegar el producto», expuso Halty. El arquero se inclinó por el modelo Mendoza. Sin embargo, el detalle que conmovió a todos ocurrió antes de comenzar a la cita mundialista.

«Nosotros le mandamos el botín a Portugal y él lo llevó a Cabo Verde unas semanas antes del Mundial y lo hizo intervenir y pintar por un artista local. El que está usando en el Mundial es un botín intervenido que habla de lo importante que es estar con sus raíces, y es lo que nos planteamos nosotros mismos. La verdad que fue una bendición haber dado con él».

Para el emprendedor argentino, ver su calzado en la máxima competencia es «un sueño hecho realidad», especialmente tras el impacto global que generó el arquero, quien no solo se convirtió en una de las grandes revelaciones dentro de la cancha, sino que se ganó el corazón del planeta entero.