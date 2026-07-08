Disturbios en el Obelisco: cinco policías heridos y 19 detenidos tras los festejos por la victoria de Argentina ante Egipto

Argentina remontó un partido complicado ante Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. Tras la victoria, miles de hinchas se reunieron en cada ciudad incluyendo el Obelisco para celebrar la clasificación de la Selección.

En medio de los festejos, un grupo de fanáticos protagonizó disturbios y atacó a los efectivos que custodiaban la zona. El episodio derivó en la detención de 19 personas por diversos motivos, y con cinco policías heridos tras la disputa.

El parte oficial de la Policía bonaerense indicó que seis de los detenidos fueron aprehendidos por arrojar objetos contundentes y botellas contra los efectivos, dos por atentado y resistencia a la autoridad, y una por un intento de robo.

Al pasar los minutos, la Policía de la Ciudad cerró los accesos al Obelisco, para evitar mayores complicaciones o daños a terceros para intentar controlar la situación. En el llamado se presentaron aproximadamente 400 efectivos para controlar la zona.

Disturbios en el Obelisco: el registro de la policía del origen de la pelea con algunos hinchas

Hasta el momento no se tiene registro de la causa qué desencadenó el enfrentamiento con las autoridades. Fuentes del ministerio de Seguridad indicaron que en el lugar se detectaron robos y que había un importante consumo de alcohol. Por este motivo, los policías comenzaron a avanzar para controlar la situación.

Fuentes locales mencionaron que parte de la muchedumbre arrojó botellas y latas a los oficiales presentes, hiriendo a cinco de ellos en el lugar. Por este motivo, los policías comenzaron a avanzar para controlar la situación.

Con información de TN