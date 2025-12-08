Asesinaron a un joven de 26 años en Cipolletti: una discusión terminó con un apuñalado, hay un detenido

La madrugada del lunes se tornó violenta en el barrio 2 de Agosto en Cipolletti. Una juntada entre amigos derivo en una discusión y un joven de 26 años fue apuñalado. Lo entraron muerto en la vía pública. Ahora, la Fiscalía investiga lo ocurrido. Según detallaron hay un detenido.

Según detallaron desde la Regional Cuarta de Cipolletti, el hecho ocurrió el lunes por la madrugada. En una casa del barrio 2 de Agosto se realizaba un encuentro entre amigos cuando una discusión tuvo el peor de los desenlaces: un joven de 26 años fue apuñalado y murió.

El joven era de Neuquén. Aún no se conoce su identidad.

En el lugar trabajó el personal de la Policía y el gabinete de criminalística junto a los médicos forenses. Fuentes judiciales informaron que el autor fue identificado, pero aún no se logra dar con su paradero. En paralelo, uno de los testigos fue detenido.